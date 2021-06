Laue Nächte mit Musik im Rathenower Optikpark

Rathenow

Laue Sommernächte, coole Drinks, Snacks und Musik! Was will man mehr? Am 24. und 25. Juni startet der Optikpark mit Longdrinks, einer kleinen Auswahl an Cocktails und Bier vom Fass im Weißen Café in den Sommer.

Am Donnerstag, den 24. Juni, steht feinste Covermusik auf dem Programm. Jens Berse spielt mit seiner Akustikgitarre Rock und Pop aus den letzten 50 Jahren. Auch Schlager gehören zu seinem Repertoire, Mitsingen und -schunkeln sind garantiert.

Am Freitag, 25. Juni, geht es weiter mit „Doppelhousehälfte“. Alexander Kämpfe und Jago Bötel, beide bilden das Rathenower DJ-Duo „Doppelhousehälfte“, werden mit Finest Housemusic den Abend gestalten.

Platz für 100 Gäste

100 Gäste haben Platz auf der Lounge-Terrasse. Von 19 bis 22 Uhr kann man Platz nehmen und sich verwöhnen lassen. Gern kann vorab ein Tisch reserviert werden, aber auch Kurzentschlossene haben sicher noch eine Chance auf einen Platz.

Fünf Euro kostet der Eintritt, der den Künstlern zugutekommt. Tickets können an der Parkkasse vorab erworben werden. Der Einlassbereich wird nicht wie gewohnt der normale Kassenbereich Schwedendamm am Sportplatz sein, sondern direkt gegenüber der Alten Mühle. Hier wird das Tor ab 18.45 Uhr geöffnet. Von dort aus erreicht man auf kurzem Weg das Weiße Café am Floßanleger mit seiner Terrasse.

Teilnahme ohne Test

Die aktuelle Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg erlaubt es, dass alle Gäste ohne Testergebnis die Veranstaltung besuchen können. Ein Mund- und Nasenschutz ist nur für den WC-Bereich notwendig. Kontaktdaten werden erfasst. Parkplätze stehen auf dem Mühlenhof kostenfrei zur Verfügung.

Tischreservierungen unter: info@optikpark-rathenow.de oder per Telefon: 03385/4985-0

Von MAZ