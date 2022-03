Lehrer und Kinder an der Rathenower Förderschule Spektrum feiern fröhlich Jubiläum

Rathenow

Wie das Wetter am 29. Februar 1992 war, weiß Antje Resch nicht mehr genau. Die Leiterin der Förderschule Spektrum müsste die Schulchronik zu Rate ziehen. Denn damals wurde die Förderschule, die ihren Namen „Spektrum“ erst später bekam, als Förderschule für geistig Behinderte gegründet.

Wegen der Corona-Vorgaben war es nicht möglich, ein großes Jubiläumsfest zu feiern. In einer Ausstellung mit dem Titel „Bunt wie das Leben“ können Interessierte den Werdegang der Förderschule nachvollziehen. Die Bilderschau ist in den Wandelgängen der ersten Etage des Kulturzentrums zu sehen.

Trotzdem ein Fest

„Wir wollten das Jubiläum aber dennoch ein bisschen feiern“, sagt Antje Resch. Am 1. März war das Wetter richtig schön und auf dem Außengelände versammelten sich die Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie die Vorsitzende der Eltern- und Schulkonferenz. Aus der Kreisverwaltung waren Mitarbeiter aus dem Schulverwaltungsamt dabei.

Die Kinder bei der Schulhof-Party. Quelle: Heike Wilisch

Antje Resch würdigte in einer kurzen Ansprache den besonderen Schulgeburtstag. Danach gab es ein kleines Programm mit Flashmob, Schul-Lied und anderen Attraktionen. Außerdem wurde Gegrilltes auf die Teller gegeben. „Es war für alle ein schöner Tag“, sagt Antje Resch.

Frank Neitzel vom Schulverwaltungsamt des Kreises hat den Gründungstag noch nicht miterlebt. Und auch Elke Nermerich, Erste Beigeordnete und stellvertretende Landrätin, kam erst später in die Kreisverwaltung.

Des Rätsels Lösung?

Am Mittwoch fanden sie heraus, warum ausgerechnet ein 29. Februar dazu ausgesucht wurde, die Schule im Jahr 1992 zu gründen. Denn das Datum 29.2.92 kann man vorwärts wie auch rückwärts lesen. Kein schlechter Gedanke. Ob das allerdings den Ausschlag gab, ist ebenso wenig belegt wie das Wetter am Gründungstag.

Auf dem Schulhof wurde getanzt. Quelle: Joachim Wilisch

Belegt ist aber, dass die Schule in der Trägerschaft des Landkreises Havelland eine fulminante Entwicklung genommen hat. Mit drei Bauabschnitten wurde die alte Kita Juri Gagarin erweitert und dann modernisiert.

Und schließlich kam im vergangenen Jahr ein weiterer Anbau hinzu. Jetzt ist für 77 Schülerinnen und Schüler ausreichend Platz. Nur einmal gab es in den Jahren seit der Gründung einen Knick in der Zahl der Kinder. Antje Resch sieht, dass der Bedarf weiter groß ist: „Ich denke, wir werden uns bei der Schülerzahl um 80 Kinder einpendeln.“

Beliebter Klangkörper: die Trommelgruppe Tambouros der Förderschule Spektrum. Quelle: Joachim Wilisch

Für den Landkreis standen die Förderschulen nie zur Disposition. Schon als Erster Beigeordneter und später als Landrat hatte Roger Lewandowski immer deutlich gemacht, dass die Förderschulen in Rathenow und Markee ein wichtiger Bestandteil der Schullandschaft im Kreis sind. In Markee gehen übrigens 92 Kinder in die Klassen. Diese Schule muss nun umfassend erweitert werden.

Nun das Außengelände

In Rathenow steht nach den Bauarbeiten nun noch die Neugestaltung des Außengeländes an, das ein Landschaftsplaner unter das Motto „Den Bogen spannen“ gestellt hat. Antje Resch erklärt, dass das Außengelände auch ein Lernort ist.

Carina Pichotka und Antje Resch bereiten im Kulturzentrum Rathenow die Ausstellung vor. Quelle: Markus Kniebeler

Für Kinder und Lehrerkollegium waren die Corona-Jahre anstrengend. Wenngleich die Digitalstrecke nun eine größere Rolle spielt, freut sich Antje Resch auf die persönlichen Begegnungen in den kommenden Monaten.

Mut und Kraft

So ist auch wieder ein Schulausflug geplant, der klassenübergreifende Unterricht soll den Stellenwert bekommen, den er vor der Corona-Pandemie hatte und auch gemeinsame Unternehmungen des Lehrerkollegiums sollen neuen Mut und Kraft geben.

Antje Resch hat beobachtet, wie sich die Lernschwerpunkte in 30 Jahren verändert haben. „Früher ging es in erster Linie darum, Fähigkeiten für den Alltag zu vermitteln. Seit längerer Zeit haben nun auch Kulturtechniken ihren Stellenwert.“ Kulturtechniken sind Fächer wie Deutsch und Mathematik.

Übergabe des Erweiterungsbaus an der Förderschule Spektrum. Quelle: Joachim Wilisch

Elke Nermerich und Frank Neitzel sind froh, dass die Schule in guten Händen ist. Mit der Trommelgruppe „Tambouros“ ist in den vergangenen Jahren ein Klangkörper entstanden, der – wenn die Zeiten wieder normal werden –, eine beachtliche Auftrittsliste abarbeiten darf. Der Applaus und die Anerkennung bedeuten den Kindern viel.

Noch mehr Angebote

Bei einem Tag der offenen Tür sollen die Rathenower diese Schule wieder näher kennenlernen. Allerdings erst, nachdem das neue Schuljahr im Sommer begonnen hat.

Übrigens ist es seit dem Gründungstag nur einmal gelungen, das Jubiläum auch an einem 29. Februar zu feiern. Das war zum 20-jährigen Bestehen am 29. Februar 2012.

Von Joachim Wilisch