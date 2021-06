Rathenow

Schulleiterin Petra Manthey schickte am Mittwoch nicht nur ihre Schüler in die Sommerferien, sondern auch eine langjährige Lehrerin in den Ruhestand. Annerose Meier wurde von den Schülern und Elternvertretern der Rathenower Jahn-Grundschule nach 44 Dienstjahren verabschiedet.

Als Petra Manthey eine Überraschung ankündigte, waren in Annerose Meiers Augen ein paar Tränen zu entdecken. Als dann die Bescherung im wahrsten Sinne des Wortes auf die Lehrerin zurollte, war diese von ihren Emotionen hin- und hergerissen. „Ich war total überrascht. Damit habe ich nun gar nicht gerechnet. Vor allem nicht im Sommer“, erklärte Annerose Meier.

Damit konnte auch keiner rechnen, dass bei 23 Grad Celsius und Sonnenschein der Weihnachtsmann mit einem Geschenk um die Ecke kommt. Der Saison angepasst kam er mit einem geschmückten Rasentraktor zur Bescherung.

Überraschung für Annerose Meier vom Weihnachtsmann. Quelle: Jürgen Ohlwein

Der Grund für den Einsatz des Weihnachtsmanns ist rasch erklärt. Annerose Meier hat mit ihren Schülern jedes Jahr zu Weihnachten ein kleines Programm auf die Beine stellte und damit bei den Menschen in Pflegeeinrichtungen und Vereinen für vorweihnachtliche Freude gesorgt. „Im Kulturzentrum haben wir alle zwei Jahre eine Weihnachtsgala, die ich organisiert und mit meinen Schülern aufgeführt habe“, erzählt Annerose Meier.

Nach der sommerlichen Bescherung hatte die Lehrerin kaum einen Moment der Ruhe. All ihre Schüler und deren Eltern wollten ein Foto mit ihr machen. In einem ruhigen Moment erzählt Annerose Meier dann aber doch aus ihrer Zeit als Lehrerin.

„Ich habe schon im Grundschulalter den Wunsch gehabt, Lehrerin zu werden. Das habe ich bis heute nicht bereut. Angefangen habe ich als Lehrerin in Stechow. Nach 23 Jahren bin ich an die Jahn Grundschule nach Rathenow gekommen. Ich habe den Beruf vom ersten Moment an geliebt. Auch, wenn es jedes Mal wieder aufregend ist, wenn man vor einer neuen Klasse steht“, erzählt sie.

Auch bei ihren Lehrerkollegen ist Annerose Meier sehr beliebt. Dafür sorgte ihre ruhige aber auch bestimmende Art. „Annerose ist für jeden da. Egal, ob ein Lehrer oder ein Schüler Hilfe benötigt. Ihre Hilfsbereitschaft und ihr Engagement an der Schule waren sehr groß. Sie war ein Mensch der angepackt hat und der multitaskingfähig ist. Auch im Lehrerrat war sie aktiv“, beschreibt Lehrerkollegin Susanne Brunnarius den Menschen und die Kollegin Annerose Meier.

„Ich habe Susanne als Mutter kennengelernt. Sie unterrichtete meine Tochter. Dann wurden wir Kolleginnen. Heute unterrichte ich einige Kinder oder Enkelkinder meiner ersten Schüler“, erzählt Annerose Meier.

Am Mittag gab es dann noch einen emotionalen Abschied von den Kollegen in der Turnhalle. Dort war eigens für die Ruheständlerin ein Thron aufgestellt, zu dem sie von einer Kollegin im schwarzen Anzug geführt wurde.

Schulleiterin Petra Manthey begrüßte Annerose Meier mit „königliche Mutter“, der anschließend sogar eine Krone aufgesetzt wurde. Spätestens da musste das Taschentuch her.

Die gekrönte Rentnerin Annerose Meier. Quelle: Jürgen Ohlwein

„Annerose wusste von nichts. Die Überraschung ist uns gelungen“, erzählt Petra Manthey. Ehe die Schulleiterin die Entlassungsurkunde übergab, würdigte sie noch einmal die Leistungen von Annerose Meier in den 44 Jahren.

„Sie war auch ehrenamtlich sehr aktiv. So ist sie Vorstandsvorsitzende der Lebens-, Alters- und Behindertenhilfe Rathenow und im Vorstand des Allgemeinen Behindertenverbandes Land Brandenburg.“

Ganz verschwindet Annerose Meier dann aber doch nicht aus dem Schulalltag. „Ich komme wieder. Ihr wisst, wenn ihr mich braucht, ruft an“, sagte Annerose Meier.

