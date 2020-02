Rathenow

In einem Waldstück entlang der B 188 ist am Donnerstag eine Leiche gefunden worden. Am frühen Nachmittag hatte eine Spaziergängerin den Leichnam entdeckt.

Viel konnte die Polizei zu dem Fall noch nicht sagen. Der Leichnam müsse erst obduziert werden, hieß es. Auch zum Geschlecht wurden noch keine Angaben gemacht. Man gehe davon aus, dass es sich nicht um einen aktuellen Todesfall handele. Der Leichnam habe dort nicht erst seit ein oder zwei Tagen gelegen.

Einer ersten Begutachtung zufolge gibt es auch keine Anzeichen für ein Einwirken Dritter. Aber Genaueres könne erst nach der Obduktion mitgeteilt werden, so die Einschätzung der Polizei.

Gefunden wurde die Leiche im Wald unmittelbar an der B 188 zwischen Rathenow und Stechow, etwa 700 Meter hinter der Abzweigung zu dem Seniorenheim Stadtforst.

Von Markus Kniebeler