Rathenow

Am Dienstag, dem 25. Juni, um 18.30 Uhr findet auf der Weißen Bühne des Optikparks eine Lesung anlässlich des Jubiläums „50 Jahre Weltzeituhr“ statt. Die Stadt Rathenow spielte beim Bau dieser Uhr eine tragende Rolle. Ein großer Teil der Weltzeituhr wurde in den Rathenower Optischen Werken gefertigt. Im Optikpark Rathenow erinnert der Karpfenteich mit seinen elliptisch angelegten Stegen an dieses einmalige Uhrendesign.

Die Fernsehjournalistin Heike Schüler nimmt den 50. Geburtstag der berühmten Weltzeituhr auf dem Alexanderplatz in Berlin zum Anlass, die faszinierende Geschichte der Formgestaltung in der DDR neu zu beleuchten.

Erich John im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt ihres reich bebilderten Rückblicks stehen das Leben und Wirken von Erich John, der seinerzeit einer der gefragtesten Designer der DDR gewesen ist. Johns prominentestes Werk ist die Weltzeituhr, ehemals ein Vorzeigeobjekt der DDR und bis heute ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt.

Mit dem Buch gelang der Autorin eine originelle Mischung aus Sachbuch, Bildband und Biografie – ein Muss für jeden, der sich für die Geschichte des DDR-Designs interessiert.

Kartenverkauf läuft

Erich John wird persönlich zur Lesung vor Ort sein. Einlass zur Lesung ist ab 16.30 Uhr, Eintritt kostet 2,50 Euro. Der Kartenvorverkauf ist bereits gestartet. Die Karten bekommt man im Optikpark Rathenow, in der Buchhandlung Tieke, bei Janine B. sowie in der Touristinformation auf dem Kirchberg in Rathenow. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Konzertsaal der Musikschule in der Alten Mühle am Schwedendamm statt.

Von Bernd Geske