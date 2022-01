Rathenow

Besser hätte der Ort für die Buchlesung von Britta Orlowski nicht sein können. Die Autorin las aus ihrem Buch „Ein Kuchenstück zum Liebesglück“ in Kittys Candy World in Rathenow. Die Idee, eine Lesung mit einem Brunch zu verbinden, hatte die Inhaberin von Kittys Candy World Katharina Mirsch.

„Wir haben für unsere Gäste ein wunderschönes und reichhaltiges Büfett angerichtet. Danach findet die Autorenlesung statt. Uns war es wichtig, dass heute eine Künstlerin aus der Region bei uns zu Gast ist“, erzählt Katharina Mirsch.

Reichhaltiges Brunch-Büfett

Als Erstes, begaben sich die Gäste zum Büfett und konnten aus einem reichhaltigen Angebot von deftigen Speisen – Rührei, Spiegelei, Bacon, Soljanka und Bagels bis hin zu süßen Cupcakes und Obsttellern auswählen. Natürlich galt auch hier die 2G-plus-Regel. Außerdem wurde darauf geachtet, dass genug Abstand gehalten wurde. Die Gäste trugen zum Gang an das Büfett eine Maske, die sie erst am Tisch wieder absetzten.

Reichhaltiges Brunch-Büfett vor der der Lesung. Quelle: Jürgen Ohlwein

Nachdem alle gespeist hatten und ihr Hunger gestillt war, kam es zum kulturellen Teil der Veranstaltung. Britta Orlowski ergriff das Wort und begann aus ihrem Buch „Ein Kuchenstück zum Liebesglück“ zu lesen. Plötzlich war es ganz still. Alle hörten gespannt und auch entspannt der Autorin zu.

Roman-Schauplätze im Havelland

Die Geschichten, die Britta Orlowski in ihren Werken erzählt, haben ihren Schauplatz im Havelland. „So finden die Leser Orte, die sie kennen und vielleicht schon selbst besucht haben, beim Lesen in meinen Büchern wieder“, sagt Britta Orlowski über ihre Beweggründe, die handelnden Personen in hiesigen Gefilden zu verwurzeln.

Genau diesen Bezug zur Region lieben die Leser ihrer Bücher. So ist es nicht verwunderlich, dass der Roman „Ein Kuchenstück zum Liebesglück“ auf einem Mehrgenerationshof im Havelland spielt. Britta Orlowski stellte die beiden Hauptakteure des Romans Cosima und Vincent den Gästen vor. Einige der Dialoge der beiden, die von Humor und einer frechen Note geprägt waren, ließen das Publikum ab und zu schmunzeln.

Britta Orlowski mit ihrem Buch Kuchenstück zum Liebesglück. Quelle: Jürgen Ohlwein

Nach der Lesung ließen sich die Gäste Bücher signieren. Sie waren begeistert von der Veranstaltung und hoffen, dass es so etwas noch öfter in Kittys Candy World geben wird.

Sabine Pehlemann aus Rathenow kennt Britta Orlowski von früheren Lesungen. „Ich habe schon einige von der Autorin in Buchhandlungen besucht. Hier in Kittys Candy World war ich noch nicht. Das Buch, aus dem sie heute gelesen hat, kannte ich auch noch nicht. Mir hat die Lesung sehr gut gefallen. Der Brunch war toll und das Ambiente hat auch sehr gut gepasst.“

Gäste zeigten sich begeistert

Auch Inge Bührer aus Rathenow hat die Veranstaltung sehr gut gefallen. „Ich kenne Kittys Candy World sehr gut. Ich bin mit meinen Freundinnen oft hier. Im Grunde hat heute alles zu 100 Prozent gepasst. Die Lesung, der Brunch und das Ambiente haben einfach wunderbar harmoniert“, so Inge Bührer.

Ronny Kraatz, Autorin Britta Orlowski und Inhaberin von Kittys Candy World Katharina Mirsch. Quelle: Jürgen Ohlwein

Annett Borchert liebt das Ambiente in Kittys Candy World ebenfalls. „Ich war die erste, die eine Karte für die Lesung gekauft hat. Ich habe mir auch das Buch schon besorgt.“ Eigentlich liest Annett Borchert ja Thriller, wie sie im Gespräch gesteht. Doch auch diese Lesung hat ihr sehr gut gefallen. „Ich komme sehr gern hier her. Hier ist man sofort in einer anderen Welt und kann sich super entspannen.“

Für Britta Orlowski war es die erste Lesung seit 2019. Insofern war sie auch gespannt, wie es werden wird. „Durch Corona fanden ja lange keine Lesungen statt. Es ist toll, endlich wieder mal vor Publikum zu lesen. Und in so einem Ambiente macht es richtig Spaß“, so Britta Orlowski.

Auch Katharina Mirsch war mit der Veranstaltung zufrieden. „Das kam heute richtig gut bei den Gästen an. Wir haben viel positives Feedback bekommen. Jetzt werden wir darüber Nachdenken, ob wir solche Veranstaltungen in Zukunft weiter anbieten werden“, sagt die Inhaberin des Kitty Candy World.

Von Jürgen Ohlwein