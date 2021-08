Der Förderverein der Stadtbibliothek Rathenow organisiert in diesem Jahr drei Lesungen in Zusammenarbeit mit der Phronesis Diskurswerkstatt und der Partnerschaft für Demokratie Westhavelland & Nauen.

Die Autoren und Autorinnen stammen aus dem Nahen Osten, wie Syrien, dem Irak oder Ägypten. Die deutschen Übersetzungen werden von namhaften Schauspielern und Schauspielerinnen vorgetragen. Die erste Veranstaltung am Dienstag, dem 11. August, um 18 Uhr auf dem Hof der Rathenower Stadtbibliothek in der Schleusenplatz 4 führt in das vergangene Syrien und seine Hauptstadt.

Roua Horanieh stammt aus Damaskus

Die junge Autorin Roua Horanieh wuchs in Damaskus auf und ist heute, nach einem kurzen Aufenthalt in Beirut, in London ansässig. Ihr Text haucht ihren Erinnerungen an die geliebte Heimatstadt Leben ein, erzählt von ihren Geräuschen, dem Geruch von Aprikosenmarmelade und dem unbeschreiblichen Indigoblau des Himmels.

Cornelia Heyse ist Schauspielerin. Quelle: privat

Mit einem Augenzwinkern porträtiert Roua Horanieh einige Bewohner und erweckt das Bedürfnis, mehr zu hören von dort, wo im Moment vor allem Elend und Krieg ihre Schlagzeilen schreiben.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was wissen wir eigentlich vom Alltagsleben aus Damaskus? „The Damascus Journals“ gibt uns einen Einblick aus einer sehr persönlichen Perspektive. Der Text wird im Original von der Autorin und in der deutschen Übersetzung von der Schauspielerin Birge Schade gelesen.

Gespräche im Anschluss

Anschließend ist Gelegenheit für ein Gespräch mit der Autorin. Die zweite Veranstaltung am Dienstag, dem 17. August um 18 Uhr führt in den Irak. Dort haben Frauen bis heute einen schwierigen Stand und auch den Terror und die Gewalt erleben sie anders.

Birge Schade liest Texte der syrischen Autorin vor. Quelle: privat

Daher schreiben Frauen im Irak auch anders als Männer. Obwohl sie zum Teil das gleiche Schicksal erlitten haben und noch erleiden. Immer spielen Gefühle, die unterschiedlich verarbeitet werden, eine Rolle. Liebe in den Zeiten des Terrors, Auseinandersetzungen mit Gewalt, Träumen und Ängsten. Die Texte zeigen, dass Frauen anders leiden, anders empfinden und sie vor allem noch andere Formen von Gewalt ertragen müssen.

Gewalt und Terror

Denn es ist nicht nur die Gewalt des Terrors, dessen Ausmaß im Irak unerträgliche Dimensionen angenommen hat und der für Männer wie Frauen fast unlebbar scheint. Es ist auch die Gewalt in der Familie, unter der Frauen oft leiden und sich nicht entscheiden können, was schwerer wiegt. Ihre Gedichte und Geschichten sind ein Aufschrei gegen die patriarchalische Gesellschaft, die sich in jüngster Zeit wieder verfestigt und die Freiräume von Frauen immer mehr einschränkt.

Stefan Jürgens kommt zu einer Lesung nach Rathenow. Quelle: privat

Im Verständnis für die Lage der Frauen nehmen wir Gemeinsamkeiten und Unterschiede wahr und können so leichter auf die Menschen zugehen und sie mit unserer Geschichte und Kultur vertraut machen. Diese Texte werden von der Schauspielerin Cornelia Heyse gelesen.

Die 3. Veranstaltung auf dem Hof der Stadtbibliothek findet am Dienstag, dem 24. August, um 18 Uhr, statt. Der bekannte Darsteller Stefan Jürgens liest Texte aus dem Arabischen Frühling.

Was spielte sich auf dem Tahrir-Platz ab?

Wie war das auf dem Tahrir-Platz in Kairo? Und wie war es drumherum? Wie haben die Menschen gelebt und wie haben sie erlebt, was politisch, gesellschaftlich und ganz persönlich mit ihnen passierte?

Wie viel Hoffnung und wie viele Befürchtungen haben sie umgetrieben in einem Land oder besser, einer Region im Umbruch? Wie ist es, wenn der Boden schwankt, wer geht mit, wer bleibt beim Alten und wie geht man miteinander um? Auf seltsame Weise kommt das bekannt vor, obwohl die Sitten und Gebräuche uns erstmal fremd sind.

Stadt lädt ein

Man liest sich durch Gemeinsamkeiten und Andersartigkeiten hindurch und schaut auf die Menschen. Durch erhält der Zuhörer einen offenen Blick. der Horizont wird weiter bei der Einladung, Geschichte und Kultur anzunehmen.

„Alle Veranstaltungen möchten den Blick weiten auf die Welt jenseits der medialen Flüchtlingsbewegungen“, sagt Anne Kießling, Sprecherin der Stadt Rathenow. Der Fokus liegt auf den persönlichen Erfahrungen vor Ort, welche die Autoren und Autorinnen in den jeweiligen Heimatländern gemacht haben. Nach den Lesungen bietet sich die Möglichkeit zur Diskussion. Der Eintritt ist kostenfrei. Zur besseren Planung und aufgrund der aktuellen Auflagen ist eine vorherige Anmeldung per Mail an bibliothek@stadt-rathenow.de oder unter 03385/51 26 83 erwünscht.

Von MAZonline