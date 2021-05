Letzte Ausfahrt: Familienzentrum Rathenow

Rathenow

Wäre das eine schöne Nachricht gewesen. Zum Deutschen Hebammentag am Dienstag wieder eine Geburt im Rathenower Kreißsaal. Doch daraus wird vorläufig noch nichts. Der Kreißsaal ist für Normalgeburten seit dem 1. Januar geschlossen.

Hintergrund ist ein ernsthaftes Personalproblem. „Wenn wir genügend Hebammen hätten, dann würden wir auch den Kreißsaal Rathenow wieder öffnen“, sagt Jörg Grigoleit, Geschäftsführer der Havelland Kliniken GmbH mit Krankenhaus-Standorten in Rathenow und Nauen.

Während in Nauen ein sogenannter hebammengeführter Kreißsaal zur Verfügung steht, kann dieses Angebot in Rathenow noch nicht unterbreitet werden. Auch in Nauen war die Situation prekär. Über ein Jahr war dort der Kreißsaal geschlossen, bevor Ende 2019 die ersten Kinder nach der Durststrecke hier geboren wurden.

Der Service rundherum

Im Rathenower Krankenhaus steht aber jederzeit ein Team für Kaiserschnittgeburten bereit, sagte Jörg Grigoleit. Auch andere Notfälle im Zusammenhang mit Geburten werden versorgt. Weil aber der klassische Geburtsweg derzeit verbaut ist, versucht die Klinik den übrigen Service aufrecht zu erhalten. „Es gibt weiter Hebammensprechstunden und alle Untersuchungen, die vor einer Geburt anstehen, können in Rathenow stattfinden“, so der Geschäftsführer.

Parallel dazu bemühe man sich, Hebammen für den Kreißsaal zu finden. Allerdings sei das nicht einfach. „Wir müssen auch abwarten, dass neu ausgebildete Hebammen zur Verfügung stehen, aber die Ausbildung muss ja abgeschlossen werden“, sagt Grigoleit.

Das Team im Kreißsaal Nauen mit Chefärztin Yvonne Schwarz. Quelle: Andreas Kaatz

Eine enge Zusammenarbeit besteht darum mit dem Netzwerk Gesunde Kinder. Diese Einrichtung nutzte bislang einen Raum im Krankenhaus und hat nun in Rathenow neue Räume bezogen. In der Jahnstraße 2, dort wo die KWR einst ihren Sitz hatte, gibt es auf 165 Quadratmetern optimale Betreuungsmöglichkeiten. Sogar eine moderne Küche ist vorhanden, in der Eltern in Sachen Ernährung und Kochen geschult werden können.

Das ist die Zukunft

13 Hebammen und 52 Familienlotsinnen – unterstützen im Netzwerk Gesunde Kinder junge Familien im Landkreis Havelland in der ersten Phase nach der Geburt eines Kindes mit Rat und Tat. Wie in Nauen soll es in Rathenow mittelfristig ein Familienzentrums mit dem hebammengeführten Kreißsaal geben. Dabei sollen die drei Fachbereiche – die Kliniken Gynäkologie und Geburtshilfe sowie Kinder- und Jugendmedizin, aber auch die Geburtenstation – eng zusammenarbeiten.

Manuela Eggert, die leitende Hebamme, kündigte an, man werde sich auch schon vor Wiedereröffnung des Rathenower Kreißsaales an vier Tagen in der Woche zur Verfügung stehen, wenn Frauen hinsichtlich ihrer Beschwerden in der Schwangerschaft Beratung und Betreuung benötigen.

Der Geschäftsführer der Havelland Kliniken, Jörg Grigoleit Quelle: Andreas Kaatz

Um für alle Fälle gewappnet zu sein, wollen die Kliniken auch die „Transportmöglichkeiten für Schwangere weiter optimieren“, wie Jörg Grigoleit sagte. Dazu ist geplant, Rettungswagen, mit denen werdende Mütter etwa von Rathenow nach Nauen gefahren werden, technisch entsprechend auszustatten. „Es wird aber keine fahrenden Kreißsäle geben“, machte Grigoleit schmunzelnd deutlich.

Aber per Telemedizin soll es möglich sein, schon vor Ankunft Kontakt mit den Hebammen und Ärzten aufnehmen zu können. Zahlreiche Landespolitiker und Bürgermeister im Westhavelland machen sich für die Wiedereröffnung des Kreißsaales in Rathenow stark.

Nicht alle Programme greifen

Zwar gibt es ein Bundesprogramm, das Entbindungsstationen mit einem Kostenzuschuss für eine halbe Personalstelle unterstützt. Allerdings seien, so erläutert es der Landtagsabgeordnete Christian Görke (Linke) dafür mindestens 500 Geburten pro Jahr erforderlich.

Im Rathenower Kreißsaal erblicken aber nur etwa 340 Babys pro Jahr das Licht der Welt. Auch das vom Land aufgelegte Förderprogramm hilft nicht, um das Problem zu überwinden. Um auch kleinere Geburtsstationen in der Fläche perspektivisch zu sichern, plädiert der Landtagsabgeordnete Görke für eine finanzielle Unterstützung des Landes und der Landkreise. Zur Situation in Rathenow sagte Görke: „Es muss uns gemeinsam gelingen, dass Geburten am Klinikstandort Rathenow bald wider möglich sind.

Werdende Mütter aus dem Westhavelland bringen ihre Babys derzeit in Stendal, Brandenburg an der Havel und Nauen auf die Welt. Hier wurde zuletzt ein Anstieg bei den Geburten registriert.

Von Joachim Wilisch