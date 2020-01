Rathenow

Der finanzielle Schaden am Fahrzeug lag oft noch unter dem Schaden des gestohlenen Werkzeugs – ganz abgesehen davon, dass Handwerksbetriebe ohne ihr Werkzeug nicht arbeiten können.

Wertvolles Werkzeug

Ein Beispiel: Am Montag vor einer Woche meldete der Inhaber eines Handwerksbetriebes, dass in Rathenow aus seinem Firmentransporter Werkzeug und Maschinen im Wert von insgesamt 5000 Euro gestohlen wurde. Die Täter waren durch eine aufgebrochene Seitentür in das Fahrzeug gelangt. An dem Transporter entstand ein Schaden von 3000 Euro.

Sicher abstellen

Um Firmeneigentum in Fahrzeugen vor Diebstahl zu schützen, empfiehlt die Polizei: Firmenfahrzeuge nach Möglichkeit auf verschlossenen Grundstücken, bewachten Parkplätzen, in einer Garage oder an einer gut beleuchteten Stelle abstellen und die Alarmanlage des Fahrzeugs in Betrieb nehmen – falls vorhanden.

Warnaufkleber mit Hinweis auf künstliche DNA. Quelle: Polizei BrandenburgPolizei Brandenburg

Wertvolles Werkzeug und Maschinen nach Möglichkeit nicht unbeaufsichtigt oder über Nacht im Fahrzeug lassen. Werkzeug und Maschinen mit künstlicher DNA sichern. Auf diese Weise kann die Polizei, wenn sie Diebesgut findet, den rechtmäßigen Eigentümer von Wertgegenständen feststellen und sein Eigentum zurückgeben. Auf dem Werkzeug und dem Fahrzeug selbst werden Diebe durch einen Aufkleber darauf hingewiesen, dass der Gegenstand mit künstlicher DNA gesichert wurde. Die Polizei berät dazu bei Interesse.

Freier Blick

Man sollte den freien Blick ins Innere des Fahrzeuges ermöglichen, damit Diebe erkennen dass es nichts zu holen gibt. Es ist sinnvoll, eine Liste der Wertgegenstände im Fahrzeug zu erstellen, wenn möglich mit Individualnummern.

