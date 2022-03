Es zeichnet sich eine geringe Wahlbeteiligung ab. Um 14 Uhr hatten nach Auskunft von Wahlleiter Reinbern Erben knapp 3900 Wähler ihre Stimme abgegeben. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von etwas über 22 Prozent. Außerdem wurden knapp 3000 Briefwahlunterlagen verschickt. Allerdings wisse man erst bei der Auszählung, wie viele tatsächlich per Brief abgestimmt haben, so Erben. "Es wäre schön, wenn am Nachmittag noch etwas Bewegung in die Sache käme", so der Wahlleiter.