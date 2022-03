Emma Ida Schulze ist 93 Jahre alt. Sie wohnt nicht weit vom Wahllokal 15 in der Havellandhalle entfernt. Trotzdem ist der Weg für die Rentnerin, die an zwei Gehhilfen unterwegs ist, beschwerlich. "Ich gehe immer wählen. Für mich wäre es wichtig, dass der neue Bürgermeister die Gehwege in der Stadt in Ordnung bringt", so die 93-Jährige.