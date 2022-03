Liveticker: Wer wird neuer Bürgermeister in Rathenow?

Union-Fan Günter Steckowski hat im Wahllokal 15 in der Havellandhalle gewählt. Er ist wegen seiner Behinderung auf seinen E-Mobil-Rollstuhl angewiesen. An den neuen Bürgermeister/in hat er eine klare Ansage. "Sie müssen sich unbedingt um die Gehwege kümmern. Die sehen ja schlimmer aus wie früher zu DDR-Zeiten. Wenn ich mit meinem E-Rollstuhl am Tag in der Stadt unterwegs bin, tut mir abends im Bett der Rücken weh. Dazu werde ich mich auch nochmal in der nächsten Ausschusssitzung melden. Da muss unbedingt was passieren", so Günter Steckowski.