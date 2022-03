Nach Auskunft von Wahlleiter Reinbern Erben lag die Wahlbeteiligung um 14 Uhr - Briefwahlstimmen eingerechnet - bei rund 37 Prozent. Es sei so gut wie sicher, so Erben, dass die Wahlbeteiligung am Ende des Tages höher liegen werde als bei der Bürgermeisterwahl 2018. Damals gingen 40,2 Prozent der Wahlberechtigten an die Urne.