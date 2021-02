Lkw prallt in Rathenow gegen Werbeschild

Rathenow

Gegen ein in der Bergstraße in Rathenow aufgestelltes Werbeschild prallte am Montagvormittag ein Lastwagen. Der unverletzt gebliebene Lkw-Fahrer sagte den herbeigeeilten Polizisten, dass ein entgegenkommender Pkw vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit auf seine Fahrspur geraten war.

Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern war der Fahrer des Lastwagens ausgewichen und dabei selbst von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw fuhr anschließend ohne zu stoppen weiter. Durch die Polizisten wurde der Unfall aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Auf etwa 10.000 Euro beläuft sich der entstandene Gesamtschaden.

Von MAZonline