Lokalpolitiker kämpfen für FSV Optik Rathenow: Regionalliga weiter mit 20 Teams

Rathenow

Einige Tage vor der Bürgermeisterwahl am 6. März kam es raus. Der Generalsekretär der SPD und ehemalige Bundesvorsitzende der Jungsozialisten, Kevin Kühnert, ist Fußballfan und war auch schon mehrfach bei Heimspielen des FSV Optik Rathenow dabei. Das Stadion am Vogelgesang sei schön und der FSV Optik sei ein Identitätsfaktor für die Region, teilte Kühnert mit.

Und weil Kevin Kühnert auch in Zukunft gerne Regionalligaspiele des FSV Optik verfolgen möchte, kann sein Parteifreund Sebastian Lodwig, für den Kühnert im Bürgermeisterwahlkampf Werbung gemacht hat, nicht nachvollziehen, warum der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) über eine Reduzierung der Regionalligastaffel von 20 auf 18 Teams nachdenkt.

Offener Brief

Geplant ist es schon zur Saison 2022-2023. Das war jetzt bekannt geworden, nachdem der FSV Optik Rathenow dazu einen offenen Brief an den NOFV-Präsident Hermann Winkler geschrieben hatte.

fImmer wieder mal beim FSV Optik zu Gast: SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Quelle: Jürgen Fromme

Für Sebastian Lodwig wäre das ein Rückschlag für die Region. „Ich habe mich immer wieder überzeugt, wie wichtig die Arbeit ist, die der FSV Optik Rathenow für die Stadt leistet. Vor allem ist der Verein ein Werbeträger.“ Rathenow, Fußball und Optik – das passe doch gut zusammen.

Schlag ins Gesicht

Sollte sich der NOFV bei einer Tagung am 18. März zu einer Staffelreduzierung entschließen, dann sei das ein Schlag in das Gesicht der Menschen, für die der FSV Optik mehr ist als ein Fußballverein in der Regionalliga, so Lodwig.

Der Verein sei ein Werbeträger für die Stadt Rathenow, hatte Corrado Gursch (CDU) im Zuge des Bürgermeisterkampfes gesagt. Jetzt wiederholt er das und setzt hinzu: „Man kann doch nicht mitten im Spiel die Regeln ändern. Wie viele Mannschaften absteigen und wie viele drin bleiben und ob die Staffel mit 20 beginnt und 18 endet – das muss vorher entschieden sein.“

Keine Verzerrung

Gursch hatte – nachdem er das erfahren hatte – sich unverzüglich mit dem Trainer des FSV Optik Rathenow, Ingo Kahlisch, in Verbindung gesetzt. „Ich wollte wissen, wie man helfen kann“, sagt Gursch. Er setze sich auf jeden Fall für den Fortbestand der Nordost-Staffel mit 20 Teams ein. „Alle anderen Regionalligen spielen auch mit 20 Teams.“

Corrado Gursch ist Stadtverordnetenvorsitzender. Quelle: Markus Kniebeler

Zu den Plänen des NOFV, dass die Regionalliga Nordost zukünftig nur noch mit 18 Mannschaften spielen soll, hat der Bundestagsabgeordnete Christian Görke (Die Linke) Hermann Winkler aufgefordert, von den Plänen Abstand zu nehmen.

Unbegreifliche Pläne

Görke ist Mitglied im Sportausschuss des Bundestages. „Die Pläne sind für mich unbegreiflich. Angesichts der komplizierten Lage für die Vereine rund um die Corona Situation, mit fehlenden Einnahmen aus Ticketverkäufen und Schwierigkeiten bei der Akquirierung von Sponsoren, kommt eine Reduzierung der Staffelstärke zur Unzeit.“

Christian Görke gehört dem Sportausschuss des Bundestag Quelle: Deutscher Bundestag

Der FSV Optik und andere kleine Vereine haben in den letzten Jahren viel Geld investiert, um den Anforderungen des NOFV zur Regionalligateilnahme gerecht zu werden, so Görke. So wurde in Rathenow eine Flutlichtanlage errichtet. „Die Pläne sind vergleichbar mit einem Ausstieg aus einem fahrenden Zug. Das muss gestoppt werden“, so Görke.

Die Kandidaten für das Bürgermeisteramt, Jörg Zietemann (parteilos) und Diana Golze (Die Linke), haben das Thema ebenfalls aufgegriffen. Jörg Zietemann, der zurzeit den erkrankten Bürgermeister vertritt, hatte sich bereits mit Ingo Kahlisch abgestimmt. „Wir haben ein gemeinsames Schreiben an den NOFV geschickt. Ich plädiere ganz klar für 20 Mannschaften in der Regionalliga. Das ist ein falsches Signal seitens des Verbandes“, so Zietemann.

Ingo Kahlisch, Trainer des FSV Optik Rathenow. Quelle: Christoph Laak

„Rathenow ist eine Sportstadt und der FSV Optik ist eines der Aushängeschilder“, erklärt dazu Diana Golze. Die Stadt Rathenow habe den Verein immer unterstützt und wird dies weiterhin tun, beispielsweise bei der Ertüchtigung der Infrastruktur. „Die Sportvereine in Rathenow, so auch der FSV Optik, haben die vergangenen zwei Jahre der Pandemie mit viel ehrenamtlichem Einsatz, großartig gemeistert. Nun kommt mit den Plänen des NOFV der nächste Nackenschlag.“

Überregionale Ausstrahlung

Der 2. Vorsitzende des Kreissportbundes Havelland, Sven Steller, wägt ab: „Eine Reduzierung auf 18 Teams würde sicherlich für eine Entspannung der engen Terminsituationen in der Regionalliga sorgen. Aber auch Wochentagsspiele haben einen besonderen Reiz. 20 Mannschaften in der Regionalliga sind auf jeden Fall für die Fans attraktiver.“

Zudem, so Steller, bedeuten mehr Heimspiele auch mehr Einnahmen für den Verein. „Und natürlich wünschen wir uns im Havelland, dass unser Aushängeschild Optik Rathenow weiterhin überregional vertreten ist“, sagt Sven Steller abschließend für den Kreissportbund.

Sven Steller ist zweiter Vorsitzender des Kreissportbundes Havelland. Quelle: Enrico Berg

Beim FSV Optik reagieren die Verantwortlichen mit Entsetzen: „Mit großer Verwunderung haben wir von den Plänen des NOFV erfahren, dass die Regionalliga Nordost zukünftig mit einer Staffelstärke von 18 Mannschaften spielen soll“, heißt es in dem offenen Brief, den der FSV an den NOFV-Präsidenten geschickt hat.

Mehrere Vereine in der Regionalliga Nordost haben in den letzten Jahren unter größten finanziellen Herausforderungen eine Infrastruktur geschaffen, die es ermöglicht, am Spielbetrieb der Regionalliga teilzunehmen. „Eine Infrastruktur die der NOFV vorschreibt“, betont FSV-Trainer Ingo Kahlisch.

Viele sind beteiligt

An der Umsetzung beteiligt waren nicht nur die Vereine, sondern zahlreiche Unternehmen, Sponsoren und sogar die Kommunen oder Landkreise selbst. „Auch beim FSV Optik Rathenow war und ist die Stadtverwaltung Rathenow nach wie vor an der Infrastruktur, wie zum Beispiel dem Stadion mit Flutlichtanlage und überdachten Tribünen beteiligt“, so Kahlisch weiter.

Extra für die Regionalliga wurde eine Flutlichtanlage am Vogelgesang errichtet. Quelle: Uwe Hoffmann

Wie sollen die Vereine in Zukunft der Politik sowie dem Steuerzahler erklären, dass Investitionen wie eine Flutlichtanlage gerechtfertigt sind?“ Kleine Vereine hätten das Nachsehen, so Kahlisch. Und schließlich: „Auch in den anderen Regionalligen wird mit 20 Teams gespielt und niemand denkt über eine Reduzierung nach.“

Von Joachim Wilisch