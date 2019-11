Rathenow

Am Freitag demonstrieren Schüler ab 12.30 Uhr auf dem August-Bebel-Platz für besseren Klimaschutz. Dahinter steht die Bewegung „ Fridays for Future“, due sich auch in Rathenow formiert hat.

Musik und Action

Prominente Werbung gab es für den Termin am Freitag bei einem Treffen der Rathenower Jugendlichen mit Luisa Neubauer, die Bundessprecherin der Bewegung ist. Am Freitag gibt es eine gemeinsame Müllsammelaktion und auf dem Platz spielt die Rathenower Band „FreQuency“. Juma Missfelder, der zum Organisationsteam gehört, hofft auf viele Unterstützer aus der Rathenower Bevölkerung. An der ersten Demo am 7. Juni auf dem Märkischen Platz im Stadtzentrum nahmen rund 150 Menschen teil.

Mit den Superhelden

Bereits am vergangenen Freitag trafen sich die Schüler auf dem August-Bebel-Platz an der Hauptpost. zu einer ersten Müllsammelaktion mit den „Stinknormalen Superhelden“. Danach gab es einen Vortrag zur Klimaforschung im Theaterkeller des Jahn-Gymnasiums.

Von Joachim Wilisch