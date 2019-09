Rathenow

In der Nacht zu Montag wurde in Rathenow in der Mittelstraße ein Audi der Marke R 57 gestohlen. Der Fahrzeughalter des Wagens mit der amtlichen Kennzeichentafel HVL-RS 605 erschien am Montag im Polizeirevier Rathenow und zeigte den Diebstahl seines Fahrzeugs an.

Der Fahrzeughalter hatte sein Fahrzeug über die Nachtstunden hinter dem City Center Rathenow in der Mittelstraße abgestellt. Bei seiner Rückkehr am nächsten Tag musste er feststellen, dass sein Fahrzeug entwendet wurde.

Polizeibeamte leiteten sofort eine Fahndung ein und nahmen eine Anzeige auf. Die entstandene Schadenshöhe beläuft sich auf rund 110 000 Euro. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei geführt.

Von MAZonline