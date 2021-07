Rathenow

Gut 40 Jahre ist es her, da stand Rathenows Bürgermeister Ronald Seeger erst als Torwart und später als Mittelfeldspieler auf dem Fußballplatz. Als Jugendlicher spielte er für den FSV Optik und den BSC. „Aber ehrlich gesagt, war ich dabei weniger erfolgreich“, gesteht das langjährige Stadtoberhaupt.

Die Fußballschuhe hat er schon vor langer Zeit verletzungsbedingt an den Nagel gehängt, den Sport selbst aber nicht. Im Gegenteil, Seeger steht seit Jahrzehnten als Fan am Spielfeldrand und verfolgt etliche Partien zu Hause vor dem Fernseher. Die Leidenschaft für den Fußball liegt in seinen Genen. „Mein Vater war genauso vernarrt in Fußball wie ich. Er hat so gut wie alles geschaut und nahm mich oft mit zu Spielen, zum Beispiel nach Stendal, die damals in der Oberliga spielte, oder zu Optik. Ich bin mit Fußball groß geworden.“

Hertha BSC steht ihm nah

Ein typischer Fan, der einem einzigen Team die Treue hält, ist Seeger aber nicht. Der gebürtige Rathenower begeistert sich für verschiedene Mannschaften. Als erstes nennt er aber Hertha BSC. Diesem Verein habe er schon wegen des regionalen Bezugs stets etwas näher gestanden. „Brandenburg hat ja leider keine Bundesliga-Mannschaft, deshalb fiebere ich gern für Hertha mit“, so Seeger.

Rathenows Bürgermeister Ronald Seeger(Mitte) beim Heimspiel des FSV Optik Rathenow. Quelle: privat

Vor einigen Jahren holte er sich ein Sky-Abo, um alle Spiele verfolgen zu können. Wann immer es die Zeit erlaubt, schaue er sich die Begegnungen der Bundesliga an, aber auch Championsleague-Spiele versuche er nicht zu verpassen. Und wie steht es um Welt- und Europameisterschaften? „Die lasse ich mir natürlich auch nicht entgehen. Da sitzen ja selbst Laien vor dem Fernseher. Die ganze Nation fiebert mit und das ist doch etwas, was den Fußball so besonders macht.“

Freunde der National-Elf

Er ist nicht einfach nur ein Fußballfan, er ist zudem seit Jahren Mitglied des Vereins „Freunde der Fußball-Nationalmannschaft“. Der gründete sich offiziell im Jahr 2010 mit dem Ziel, die Verbundenheit zur deutschen Auswahl zu bekunden. Die Wurzeln des Vereins reichen sogar bis 2003 zurück. Den Vorsitz hat der Rathenower Gastronom Carsten Spitschan inne.

Etliche Stadien hat Ronald Seeger mit den Vereinsfreunden bereits besucht und etwa einhundert Spiele vor Ort mitverfolgt. Die Atmosphäre dort sei einfach großartig. „Ich bin immer ganz glücklich, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Wir nehmen uns dann ein ganzes Wochenende Zeit und fahren mit einem Bus zu einem Spiel. Wohin es geht, entscheidet der Vorstand. Dabei geht es in erster Linie natürlich um Fußball, aber es gibt auch immer ein Rahmenprogramm mit ein wenig Kultur. Diese Ausflüge vermissen wir alle sehr“, sagt Seeger. Frauen sind bei diesen Touren nicht dabei. Die Männer bleiben unter sich, das habe sich über die Jahre bewährt.

Im heimischen Rathenow geschaut

Neben etlichen Bundesliga-Spielen kann er sich noch an ein Qualifikationsspiel Deutschland gegen Bulgarien vor einigen Jahren im Olympiastadion erinnern. Das Eröffnungsspiel der aktuellen Europameisterschaft hat er sich aber mit den „Freunden der Fußball-Nationalmannschaft“ im heimischen Rathenow im Restaurant „Zur alten Stadtmauer“ angeschaut.

Wäre die deutsche Elf ins Halbfinale gekommen, hätten die Vereinsfreunde sich sicher noch einmal getroffen, um Hummels & Co. zu unterstützen. Aber nach dem Aus gegen England ist die Luft ein wenig raus. Bis zum Achtelfinale hatte Seeger natürlich für Deutschland mitgefiebert, sein Favorit seien aber die Franzosen gewesen. Dass die gegen die Schweiz verlieren, habe ihn völlig überrascht.

Fußball-Wetten gehen immer

Die Begeisterung für den Fußball reicht bei Ronald Seeger sogar so weit, dass er auch immer mal wieder an Fußballwetten teilnimmt und das nicht ohne Erfolg. Gern erinnert er sich an einen Gewinn von 1 300 Mark beim Fußball-Lotto 13 +1. Allerdings sei das schon Jahre her. Seine Verbundenheit zum FSV Optik Rathenow besteht dagegen noch heute. Wenngleich Seeger nicht jedes Spiel des Regionalligisten im Stadion verfolgt, die Bedeutung dieses Vereins für die Stadt ist ihm durchaus bewusst.

„Optik Rathenow bedeutet eine Menge für unsere Stadt. Dieser Verein präsentiert schon in seinem Namen die Stadt der Optik. Er ist ein Aushängeschild für die Kreisstadt und macht weit über die Grenzen Rathenows hinaus für uns Werbung“, betont der Bürgermeister, der sich als Optik-Fan bekennt.

Vereinsschal flattert im Fahrtwind

Seeger hat nicht nur eine Mütze und einen Schal des FSV, er trägt sogar beides, wenn es nicht gerade zu heiß dafür ist. Und hat Optik ein Spiel gewonnen, lässt das Stadtoberhaupt gern den rot-weißen Vereinsschal aus dem Fenster seines Autos flattern, um den Sieg zu feiern und seine Verbundenheit zur Mannschaft zu zeigen.

Was genau ihn am Fußball so fasziniert, vermag Ronald Seeger aber nicht zu sagen. Das Spiel gehöre einfach zu seinem Leben. Es sei immer der Sport gewesen, der ihn am meisten begeisterte, auch weil im Fußball ein Zwerg einen Riesen besiegen kann, was die EM gerade wieder bewiesen hat. Das mache dieses Spiel so spannend.

Von Christin Schmidt