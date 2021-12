In wenigen Tagen ist Heiligabend. Passend kommen jetzt die Geschenktipps aus der MAZ-Redaktion für all jene, die noch keine Idee für ein Präsent für die Liebsten haben. Die Vorschläge reichen vom Krimi bis zum guten Tropfen.

Weihnachtsmann mit Weihnachtsgeschenken. Doch was bringt er in diesem Jahr. Keine einfache Entscheidung. Hier kommen Tipps. Quelle: imago stock&people via www.imago-images.de