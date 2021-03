Rathenow

Es gibt dieses sich hartnäckig haltende Klischee, dass Naturwissenschaftler mit Kultur nichts anfangen können. Helmut Scholz ist der Beweis dafür, dass das nicht stimmt. Der Vorsitzende des Fördervereins der Stadtbibliothek Rathenow ist nämlich studierter Mathematiker. Was ihn nicht davon abhält, sich für das Lesen, für die Literatur, für die kulturelle Bildung zu engagieren.

Der Förderverein der Stadtbibliothek Rathenow Der Verein der Freunde und Förderer der Stadtbibliothek Rathenow, so der offizielle Name, wurde im Jahr 2004 gegründet. Zweck des Vereins ist es, „die Stadtbibliothek Rathenow moralisch, logistisch und finanziell zu unterstützen, um ihre Leistungsfähigkeit weiter zu steigern und sie für die Nutzer noch attraktiver zu machen“, heißt es in der Satzung. Die knapp 30 Mitglieder des Vereins treffen sich einmal im Jahr zur Vorstandssitzung, um über die Jahresplanung und andere Dinge zu reden. Alle zwei Jahre wird der Vorstand gewählt. Zwischen den Jahreshauptversammlung kommt es regelmäßig zu Treffen, bei denen Absprachen zu aktuellen Planungen getroffen werden. Vorsitzender des Fördervereins ist Helmut Scholz. Seine Vertreterin ist Renate Gebhardt. Weitere Vorstandsmitglieder sind: Eva Fischer (Schriftführerin), Heike Staedler-Balke (Kassenwart) und Ulrike Wünsch, die Leiterin der Stadtbibliothek. Der Verein finanziert sich durch private Spenden, Beiträge der Mitglieder, Zuwendungen der öffentlichen Hand, Erlöse aus eigenen Veranstaltungen des Vereins sowie Erträgen aus Vereinsvermögen. Auch wer nicht Mitglied ist, kann die Arbeit des Vereins unterstützen. Spenden können auf folgendes Konto überwiesen werden: Volksbank Rathenow eG; BIC: GENODEF1RN1; IBAN: DE54 1609 1994 0001 124641; Verwendungszweck: Spende Stadtbibliothek

„Lesen ist die Basis für so vieles“ sagt der 77-Jährige. Durch Literatur könne man Zugang zu anderen Welten erlangen, seinen Horizont erweitern und etwas über das Leben lernen. Kindern diese Möglichkeiten zu eröffnen, das ist – kurz zusammengefasst – das Ziel des Fördervereins.

Helmut Scholz weiß, wovon er spricht, wenn er die Kraft der Literatur beschwört. Als Jugendlicher habe er sich durch die örtliche Bibliothek in seinem Heimatort Herzberg/Elster gefressen. „Ich hatte so Phasen“, erinnert sich Scholz. Mal hätten die englischen Wälzer des 19. Jahrhunderts hoch im Kurs gestanden – Charles Dickens und Co. Dann begeisterten ihn die Franzosen, später die Amerikaner.

Der Auftrag: Die Lust am Lesen wecken

Die literarische Gefräßigkeit der jungen Jahre mag sich gelegt haben, aber die Freude am Lesen ist Helmut Scholz erhalten geblieben. Und diese Freude will er auch bei jungen Leuten wecken. In Zeiten der Konkurrenz durch Fernsehen und Computer müssten Kinder an die Literatur herangeführt werden. Wer dann einmal die Faszination des Lesens erfahren habe, der werde von selbst bei der Stange bleiben.

Ein Ereignis: Die Abschlussparty des Brandenburger Lesesommers im vergangenen September auf dem Schleusenplatz. Quelle: Markus Kniebeler

Dem Ziel, Kindern den Einstieg in das Reich der Literatur zu ermöglichen, dient auch die vor Jahren von der Stadtbibliothek ins Leben gerufene Aktion Brandenburger Lesesommer, die ohne das Engagement des Fördervereins nicht stattfinden könnte. In den Sommerferien können Kinder Mitglied in einem exklusiven Leseclub werden, der ihnen nicht nur die Möglichkeit gibt, eigens zu diesem Zweck angeschaffte Bücher zu lesen. Sondern ihnen auch noch andere Privilegien beschert – von coolen Armbändern angefangen, bis zur Teilnahme am Abschlussfest, bei dem es in der Bücherei und auf dem Schleusenplatz jede Menge zu erleben gibt.

Unterstützung auf allen Ebenen

Der Förderverein hilft bei der Finanzierung der Veranstaltung, ist in die Planung eingebunden und unterstützt die Bibliothek bei der Organisation des Abschlussfestes. Und wenn es daran geht, die Urkunden an die Teilnehmer zu verteilen, ist Helmut Scholz neben Bibliotheksleiterin Ulrike Wünsch persönlich zur Stelle.

Helmut Scholz überreicht den Teilnehmern des Lesesommers ihre Urkunden. Quelle: Markus Kniebeler

„Das Schöne an der Veranstaltung ist die Freiwilligkeit“, sagt der Vereinsvorsitzende. Die Kinder würden zu nichts gezwungen, es gebe keine Benotungen, jeder könne lesen, wozu er Lust und Laune habe. „Wir wollen keinen Druck erzeugen, sondern den Spaß am Lesen auf spielerische Weise wecken“, sagt er.

Die Beliebtheit der Aktion beweist, dass das Konzept funktioniert. Von Jahr zu Jahr nehmen mehr Kinder an dem Lesesommer teil. Im vergangenen Jahr wurde ein Teilnehmerrekord erzielt – und das trotz der coronabedingten Einschränkungen.

Mitglied des Vereins seit der Gründung

Helmut Scholz ist, wenn er die Kinder beim Abschlussfest begrüßt und ihnen später die Urkunden aushändigt, die Freude anzumerken. Die Freude darüber, sich für etwas Sinnvolles einzusetzen, das gleichzeitig Spaß macht. Das war 2004 auch der Grund für Helmut Scholz, bei der Gründung des Fördervereins mitzumachen. Seitdem ist er aktives Mitglied. Im vergangenen Jahr wurde er nach dem plötzlichen Tod des langjährigen Vorsitzenden, Günther Assmann, an die Spitze gewählt.

Den literaturinteressieren Rathenowern dürfte der Mann, der seit 1970 in Rathenow lebt und lange Jahre bei ROW tätig war, also ein Begriff sein. Aber auch Menschen, die mit der Stadtbücherei nichts am Hut haben, könnten ihn kennen. 35- mal stand Helmut Scholz in der Bütt des Rathenower Carneval Clubs und hat als Türmer von Rathenow das lokale Geschehen aufs Korn genommen. Jetzt behaupte noch jemand, Mathematiker hätten keinen Humor.

Von Markus Kniebeler