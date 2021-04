Rathenow

Es sieht ganz danach aus, als müssten wir unser Fernweh noch eine Weile mit Alternativen in der Heimat stillen. Eine Möglichkeit dazu bietet zum Beispiel die Eisbar Rokoko am Märkischen Platz in Rathenow. Hier kann man sich mit einem leckeren Eis und italienischem Espresso einen Hauch von Bella Italia mitten im Lockdown gönnen.

Das Lokal selbst ist zwar geschlossen, das Eisfenster ist aber seit zwei Wochen wieder täglich geöffnet. Zugegeben, das Wetter lädt derzeit nicht gerade dazu ein, Eis auf der Parkbank zu genießen, aber Wind und graue Wolken scheinen die Rathenower dennoch nicht davon abzuhalten, sich den Alltag mit einer Kugel Eis versüßen.

„Einige Stammkunden schauen sogar täglich vorbei“, verrät Inhaber Manuel Ruschitzka. Der 40-Jährige übernahm im Januar 2014 das Eiscafé von seinem Vorgänger, der in seine Heimat Italien zurückkehrte, allerdings nicht, ohne vorher seinen Nachfolger in die Geheimnisse italienischer Eiskunst einzuweihen.

Seither steht Manuel Ruschitzka nicht nur regelmäßig im Eislabor, er besucht auch Speiseeis-Messen unter anderem in Rimini und Venedig, um sich neue Ideen für Kreationen zu holen.

Hier trifft Pistazie auf Einhorn

„Unsere Spezialität sind unsere Fruchteissorten, die alle vegetarisch und lactosefrei sind. Das kommt auch bei unseren Kunden gut an. Maracuja ist zum Beispiel sehr beliebt. Aber auch Klassiker wie Schokolade, typisch italienische Stracciatella oder Yoghurt-Sorten sind gefragt“, erzählt Manuel Ruschitzka.

Aktuell kann man zwischen 16 Sorten wählen. Wenn die Saison richtig losgeht, darf man aus 22 verschiedenen Eissorten auswählen. Darunter auch sicher wieder Exotisches wie Yoghurt-Gurke oder saure Apfelringe.

In der Eisbar Rokoko am Märkischen Platz kann man sich mit Eis und italienischem Espresso ein Stück Italien gönnen. Quelle: Christin Schmidt

Auch Pistazien-Eis dürfte es wieder geben. Die grüne, cremige Köstlichkeit ist mit gerösteten Pistazien durchzogen und eine Sünde wert. Beliebt ist auch die Rokoko-Kreation „Einhorn“, eine bunte, süß-saure Mischung mit Marshmallows, die schon beim Anblick gute Laune macht. Und das kann derzeit nun wirklich nicht schaden.

Eis ist ein Stück Normalität

„Ich habe den Eindruck, für viele ist es ein Stück Normalität, wenn sie sich in dieser Zeit ein Eis gönnen können“, sagt Manuel Ruschitzka. Auch er gönnt sich jeden Tag ein Stück Italien und genießt mindestens einen Espresso und ab und zu auch eine Kugel Eis aus seinem Eislabor.

Übrigens bäckt der Rathenower inzwischen sogar italienische Pizza. Die kann man von Donnerstag bis Sonntag ab 17 Uhr bestellen und liefern lassen: 0152/52 70 41 97.

Von Christin Schmidt