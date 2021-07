Böhne

Nur wenige Anwesen in Böhne haben die Zeit der Geschichte überlebt. Eines davon ist das „Schwedenhaus“, erbaut im Jahre 1661von Jacob Friedrich von Briest, damaliger Landrat im Havelland. In diesem Haus verbrachte der Große Kurfürst von Brandenburg die Nacht vom 14. zum 15. Juni 1675 vor dem Angriff auf das von schwedischen Truppen besetzte Rathenow.

Großfeuer zerstört gesamte Dorf

Das Haus ist der letzte authentische Ort in der Region im Zusammenhang mit dem Sieg Brandenburgs über die Schweden in der Schlacht bei Fehrbellin und eines der wenigen Gebäude in Böhne, die das 19. Jahrhundert überlebten. Am 28. August 1836 war zwischen 22 und 23 Uhr in der Scheune des Kossaten und Schmiedemeisters Johann Ost ein Feuer ausgebrochen.

Die Flammen griffen schnell um sich. Unaufhaltsam fraßen sie sich immer weiter in den Ort hinein und hinterließen eine breite Schneise der Verwüstung. Lediglich die Gebäude des großen und kleinen herrschaftlichen Gutes sowie ein Tagelöhnerhaus und vier Wohnhäuser blieben von der Feuersbrunst verschont. Doch es sollte nur knapp zwei Jahre dauern, bis das Dorf fast wieder vollständig aufgebaut wird.

Schmale Gassen verschwinden im Ort

Im Zuge des Wiederaufbaus wurde Böhne neu gegliedert. Das Dorf erhielt die noch heute gut erkennbare Ortsstruktur mit breiten, gradlinigen Straßen. Diese führten jetzt von Nord nach Süd sowie von Ost nach West. Damit verschwanden die einst unübersichtlichen und engen Gassen. Des Weiteren mussten alle neu errichteten Gebäude von nun an mit Dachsteinen, statt der noch üblichen Schilfrohrdeckung eingedeckt werden, um eine erneute Brandkatastrophe zu vermeiden.

Eines der vielen Fachwerkhäuser von Böhne, die Holzbalken sind hier noch gut sichtbar. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Wenn man nach Böhne kommt, fällt einem die hübsche neugotische Dorfkirche mit ihren dunkelroten Ziegelsteinen gleich ins Auge. Durch den Großbrand ist über das Gotteshaus nichts mehr bekannt. Wenn der Böhner Tischlermeister Beelitz nicht in die brennende Kirche gelaufen wäre, dann wären damals nicht einmal die Altarbibel, das Altarkreuz und die beiden Leuchter gerettet worden.

Kirche wird wieder aufgebaut

Es folgte der Wiederaufbau: Nach Möglichkeit sollte es die am schnellsten erbaute Kirche des Havellandes, wenn nicht ganz Preußens, werden. Deshalb bediente man sich im kirchlichen Bauamt eines Tricks. Man entwarf keine neue Kirche, sondern bediente sich eines bereits vorliegenden und genehmigten Plans der Dorfkirche von Kleinwusterwitz. Das ging schnell und ohne größere Probleme.

Die heutigen Straßenzüge von Böhne entstanden erst im 19. Jahrhundert. Der Grund dafür war ein verheerender Brand, woraufhin nahezu das komplette Dorf neu aufgebaut werden musste. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Böhne entwickelte sich in den darauffolgenden Jahren zu einem ruhigen und beschaulichen Dorf, ohne festen Ortskern, dafür aber mit viel Platz für die rund 280 Einwohner. Bis 1952 zu Sachsen-Anhalt gehörend, ist Böhne seit 19 Jahren ein Ortsteil der Stadt Rathenow, inmitten eines großen Naturschutzgebietes und ist geprägt von Wiesen, Feldern, Wäldern und vielen Feuchtgebieten und Wasserläufen. In dieser Landschaft macht auch der überregional bedeutsame „Havel-Radweg“ Station.

Viele engagierte Einwohner

Im Westen und Norden wird der Ort vom Königsgraben umschlossen. Einst mündete hier noch die Elbe in die Havel. Klingt unglaublich, aber bis ins 12. Jahrhundert hinein änderte die Elbe immer wieder ihren Lauf. Verantwortlich für das Hin und Her des Flusses waren vermutlich Wetterextreme, bis der Mensch mit dem modernen Deichbau regulierend eingriff.

Nach einem schweren Brand entstand die Dorfkirche von Böhne im Rahmen eines Neubaus im Jahr 1838. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Böhne hat viele engagierte Einwohner. Es gibt einen Förderverein für die Dorfgemeinschaft, eine Feuerwehr mit knapp 25 aktiven Mitgliedern und eine Jugendfeuerwehr. Zu dem Dorf gehören auch eine riesige Agrargenossenschaft sowie einige kleinere Betriebe, wie der von Andreas Haake. Er betreibt hier zusammen mit seiner Mutter seit 1991 ein Elektro-Unternehmen. Vor drei Wochen hat Andreas Haake mit seiner Frau das neue Haus im Ort bezogen. „Von hier wegzugehen kam mir nie in den Sinn“, so der 34-Jährige, der in Böhne seine berufliche Ausbildung genoss.

Mit 89 Jahren der Älteste im Dorf

Alfons Stachowiak ist mit seinen 89 Jahren der älteste Einwohner von Böhne. Im jungen Alter kam er als Flüchtling vor der Roten Armee aus Ostpreußen ins Westhavelland und lernte hier seine noch heutige Frau Linda (84) kennen. Deren Familie lebte schon über mehrere Generationen im Ort. Noch heute erinnert sich Alfons Stachowiak an die dramatische Reise ins Ungewisse. Zu Fuß machten sich er und seine Familie von der polnischen Grenze aus auf in Richtung Westen.

Alfons Stachowiak lernte Maurer, war bis nach der Wende in diesem Beruf tätig. 1952 hat er in der Nachkriegszeit in Westdeutschland beim Aufbau eines Lazaretts geholfen, war drei Jahre lang dort – eine turbulente Geschichte.

Erstmals urkundlich erwähnt wird Böhne 1370 als Lehen des Erzbistum Magdeburg. Damals hieß es noch „Bone“. 1675 war Rathenow von Schweden besetzt. Zur Beratung des Angriffes trafen sich Landrat, Kurfürst und Offiziere im späteren „Schwedenhaus“ von Böhne. Am 28. August 1836 brach ein verheerendes Feuer aus und zerstörte fast das gesamte Dorf. Zwei Jahre später war der Wiederaufbau nahezu abgeschlossen. Damit erhielt das Dorf seine heutige Ortsstruktur.

Von Marcus J. Pfeiffer