Rathenow

Gut sechs Jahre ist es her, dass Tim Justs Oma in der MAZ vom Angelcamp für Kinder und Jugendliche las und ihren Enkel darauf aufmerksam machte. Es war der Beginn einer großen Leidenschaft. Tim ist inzwischen 18 und hat im Sommer eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann in einem Angelfachgeschäft in Berlin begonnen.

„Durch das Angelcamp habe ich gemerkt, dass sich auch andere in meinem Alter fürs Angeln begeistern“, erinnert er sich.

Erinnerung ans Angelcamp: Tim Just präsentiert einen prächtigen Fang. Quelle: Privat

Was ihn am Angeln begeistert? Zum einen natürlich die Natur, draußen sein, mal nicht vor dem Computer sitzen, wie er es früher so häufig tat. „Computer spielen ist irgendwann immer das Gleiche, Angeln ist aber immer wieder anders“, erklärt Tim Just.

Seine Begeisterung für den Freizeitsport ist so groß, dass er in der 8. Klasse seine Facharbeit übers Karpfenangeln schrieb und so zwei Mitschüler mit dem Angelfieber ansteckte. Inzwischen lebt der 18-Jährige in Berlin und angelt dort. Der Sport sei aus seinem Leben nicht mehr wegzudenken. Im Gegenteil, er träumt nun von einem eigenen Angelgeschäft.

