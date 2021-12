Rathenow

Vier Jahre war Moritz Thomas, als er zum ersten Mal mit einer Angel ans Wasser zog. „André Neidt war damals Praktikant in meiner Kita und nahm uns mit an die Havel“, erinnert sich der heute 14-Jährige. Eine prächtige Rotfeder zog er aus dem Wasser. Das Erlebnis wirkte nachhaltig, denn aus dem kleinen Jungen ist längst ein leidenschaftlicher Angler geworden.

Erinnerung ans Angelcamp: Moritz Thomas präsentiert einen prächtigen Fang. Quelle: Privat

Als 2015 das erste Angelcamp stattfand, war er natürlich dabei. „Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Man hat viel gelernt und es hat mich motiviert“, erinnert sich Moritz. Zuvor hatte sein Vater für ihn die Angel präpariert, nun konnte er das alles selbst.

Angelleidenschaft steckt an

Seither geht er auch auf eigene Faust ans Wasser. Mindestens einmal in der Woche geht er selbst in der dunklen Jahreszeit angeln, im Sommer können es schon drei Ausflüge pro Woche sein. Auch Freunde hat er für den Sport begeistert.

Am liebsten fischt er an der Havel und am Wolzensee, wo er natürlich schon einen Geheimplatz hat. Auch in Italien hat er schon geangelt und einen 75-er Graskarpfen aus dem Wasser gezogen.

Von Christin Schmidt