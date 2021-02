Havelland

Die Kritik an der Entscheidung des Landkreises, das im Havelland geplante Corona-Impfzentrum in der Stadthalle Falkensee anzusiedeln, wird zunehmend lauter. Zahlreiche Bürger, aber auch Verbände und Fraktionen sind mit dieser Entscheidung nicht zufrieden.

Was sagen Sie? Stimmen Sie ab, die Umfrage läuft bis Montagnachmittag (8. Februar), 16 Uhr:

Ist der Standort Falkensee für das Impfzentrum die richtige Entscheidung? Ist der Standort Falkensee für das Impfzentrum die richtige Entscheidung? Ja Nein Ja, aber es muss ein weiterer Standort im Havelland eingerichtet werden. Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Ist der Standort Falkensee für das Impfzentrum die richtige Entscheidung? Ist der Standort Falkensee für das Impfzentrum die richtige Entscheidung? So haben unsere Leser abgestimmt Ja

Nein

Ja, aber es muss ein weiterer Standort im Havelland eingerichtet werden. Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Lassen Sie uns gern auch Ihre ausführliche Meinung zum Thema „Standort des Impfzentrums im Landkreis Havelland“ per E-Mail zukommen. Schreiben Sie an: havelland@maz-online.de. Möchten Sie mit Ihrem Leserbrief nicht in der MAZ zitiert werden, vermerken Sie das bitte in Ihrer E-Mail ausdrücklich.

