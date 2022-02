Rathenow

Mit Kräutersoße und ohne Zwiebeln. Oder doch lieber mit scharfer Soße, aber ohne Rotkohl. Und dann gibt es ja noch die Option „komplett“, also mit allen Soßen, und vegetarisch oder mit Hühnchen. In Sachen Döner gibt es unterschiedlichste Vorlieben. Auch in Rathenow gehört das gefüllte Fladenbrot zu den beliebtesten Gerichten in Sachen Schnellimbiss.

Wer sorgt für den besten Döner in Rathenow?

Doch wer macht den leckersten Döner der Stadt? Diese Frage können Sie, liebe Leser, jetzt beantworten. Im großen MAZ-Voting suchen wir den besten Döner Rathenows. Bis zum 27. Februar können Sie auf der Homepage der MAZ abstimmen. Eine erste Umfrage in der Facebook-Gruppe „Leben in Rathenow“ zeigt, die Entscheidung ist nicht einfach.

„Unbedingt die Mittelstraße und Rathenow/West – total lecker und das Personal ist in beiden Imbissen sehr nett. Das sind meine Favoriten“, schreibt ein Döner-Fan und fügt noch den Stand auf dem Parkplatz der Musikbrauerei hinzu. Ein anderer Rathenower meint: „Döner beim Kaufland ist auch gut.“ Es gibt kein Döner-Geschäft, das beim MAZ-Aufruf in der Facebook-Gruppe nicht lobend erwähnt wird.

Stimmen Sie jetzt im Online-Voting ab!

MAZ-Volontär Till Eichenauer hat sich auf den Weg gemacht und mit den Mitarbeitern in neun Läden geplaudert, um dem besten Döner der Stadt auf die Spur zu kommen. Jetzt sind Sie gefragt. Machen Sie mit, geben Sie bis zum 27. Februar auf www.maz-online.de/Lokales/Havelland ihre Stimme ab!

Von Sebastian Morgner