Rathenow

Die Märkische Allgemeine Zeitung und der Optikpark Rathenow sind Partner, seit im Jahr 2006 die Landesgartenschau in der havelländischen Kreisstadt über die Bühne ging.

Viele Höhepunkte

Seitdem begleitet die Märkische Allgemeine Zeitung das Geschehen im Park – meist mit Sonderbeilagen, Rätselspielen und anderen Aktionen. Gerade beendet wurde am vergangenen Sonnabend die „Serenade unterm Sternenhimmel.

Erstmals 2018

Im vergangenen Jahr hatten wir erstmals unsere Leser zu einer Exklusivführung in den Optikpark eingeladen. Das Angebot kam an. Darum folgt nun die Neuauflage für das Jahr 2019: Wir bieten am 24. August – um 14 Uhr – eine erneute Exklusivführung für unsere Leser durch den Optikpark an.

Eine Floßfahrt gehört auch zum Programm. Quelle: Uwe Hoffmann wort+bild

Eine Hostesse wird der kleinen Gruppe (Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt) erklären, wie die Idee entstand, auf dem Gelände am Schwedendamm eine Landesgartenschau zu veranstalten und wie daraus nach der Landesgartenschau im Jahr 2006 der Optikpark wurde.

Am Ende eine Stärkung

Die Führung endet im Blauen Café, wo die Teilnehmer einen Verzehrgutschein für ein Getränk und ein Stück Kuchen oder Eis erhalten. Am 24. August haben die Besucher Anschluss weiter Zeit, um sich im Optikpark zu vergnügen. Es lohnt sich also.

Zwei Stunden Zeit

Die Führung beginnt am Besucherzentrum des Optikparks (Mühleninnenhof). Dort werden die Teilnehmer von einem MAZ-Redakteur begrüßt, der die Gruppe mit einer Hostess begleitet.Dauer der Führung: etwa zwei Stunden. Sie endet – wie beschrieben – am Blauen Café.

Neu ist der Barfuß-Pfand, angelegt von Schülerinnen und Schülern der Bürgelschule. Quelle: Bernd Geske

Die Optikpark-Saison ist noch lange nicht vorbei. Und auch in diesem Monat gibt es noch einige Attraktionen. Dazu gehört auch das Parkfest, bei dem die „Stinknormalen Superhelden“ im Mittelpunkt stehen. Im September wird das Stadtfest im Mühleninnenhof mit einem bunten Programm eröffnet und Ende September tritt Xavier Naidoo auf.

Und so wird es gemacht

Wer an der Exklusivführung teilnehmen will, schickt bitte eine E-Mail an rathenow@maz-online.de. Melden sich mehr als 20 Interessierte, gilt die Reihenfolge des Maileingangs. Die Teilnehmerzahl ist auf insgesamt 20 Personen beschränkt. Ganz wichtig: Bitte geben Sie Vor- und Zunamen, Adresse und eine Telefonnummer an. Die Teilnehmer werden von uns benachrichtigt.

Vorfreude

Eine Anmeldung ist ausschließlich per E-Mail möglich. Anrufe bei der Lokalredaktion oder Geschäftsstellen sowie im Optikpark direkt können nicht berücksichtigt werden, wir bitten um Verständnis. Nun freuen sich der Optikpark und die MAZ auf die Leser.

So nimmt man teil Interessierte schicken bitte eine E-Mail an rathenow@maz-online.de. Meldeschluss ist Dienstag, 20. August, 24 Uhr. 20 Personen können teilnehmen. Melden sich mehr als 20, gilt die Reihenfolge des Maileingangs. Bitte geben Sie Vor- und Zunamen, Adresse und eine Telefonnummer an. Die Teilnehmer werden von uns am Mittwoch benachrichtigt

Von Joachim Wilisch