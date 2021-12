Rathenow

Die Christbaumkugeln glitzern, die Lichterkette spendet sanftes Licht: Bei vielen Familien stehen bereits die Weihnachtsbäume im Wohnzimmer. Doch auch in der nahenden besinnlichen Weihnachtszeit sollen die Familien nicht vergessen werden, die es in diesem Jahr nicht leicht hatten. Deren Leben von Schicksalsschlägen geprägt ist, Familien, deren knappes Budget keinen Weihnachtsbaum zulässt.

Die MAZ-Westhavelland in Rathenow verschenkt zehn Weihnachtsbäume im Wert bis zu 30 Euro an Familien, denen das Leben in diesem Jahr übel mitgespielt hat oder die sich schlicht keinen Weihnachtsbaum leisten können.

Vorschläge bis zum 17. Dezember

Kennen Sie eine Familie, die sich über einen Weihnachtsbaum freuen würde? Dann schicken Sie uns bis Freitag, 17. Dezember, 12 Uhr eine E-Mail an rathenow@maz-online.de und erzählen Sie uns, warum diese Familie einen Baum bekommen soll. Nachweise über eine eventuelle Bedürftigkeit sind nicht nötig: Wir vertrauen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser.

Die Übergabe findet am Dienstag, den 22. Dezember, ab 9 Uhr statt. Uhrzeit und Ort besprechen die MAZ-Mitarbeiter mit den ausgewählten Familien. Machen Sie mit und tun Sie Gutes.

Von Sebastian Morgner