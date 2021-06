MBS in Rathenow: Überweisungen nur noch an zwei Tagen möglich

Rathenow

Annette Franz aus Semlin ärgert sich über die neuen Öffnungszeiten der Filiale der Mittelbrandenburgischen Sparkassenfiliale (MBS) in der Humboldtstraße. Diese ist nur noch Montag und Dienstag geöffnet. Ist die Filiale zu, ist auch der Briefkasten für Überweisungen geschlossen. Das heißt, Überweisungen können nur zu den Öffnungszeiten eingeworfen werden. „Das ist nicht prickelnd“, bemerkt Franz.

Die alternativen Filialen in der Berliner Straße und in der Forststraße seien dagegen schlecht mit Parkflächen ausgestattet. Könne man mal nicht am Montag oder Dienstag seine Überweisung einstecken, komme man schnell in Verzug.

„Warum sind die Briefkästen in der Humboldtstraße an den restlichen Tagen der Woche geschlossen? Kann man es nicht so einrichten, dass sie trotz geschlossener Filiale geöffnet sind?“, möchte die Frau wissen. Die MAZ hat bei der Sparkasse nachgefragt und erfahren, dass die Kundinnen und Kunden im März persönlich per Brief über die veränderten Öffnungszeiten informiert wurden.

„In dem Schreiben haben wir auch darüber informiert, dass wir beleghafte Überweisungen gern während unserer Öffnungszeiten annehmen“, erklärt Robert Heiduck, Pressesprecher der MBS und liefert zudem eine Erklärung für die fehlende Möglichkeit, Überweisungen einwerfen zu können.

70 Prozent der Transaktionen laufen online

Die Anzahl beleghafter Überweisungen sei stark rückläufig. Allein bei der MBS sinke diese jährlich um drei bis fünf Prozent. „Rund 70 Prozent aller Zahlungsverkehrstransaktionen wird inzwischen online erledigt“, so Heiduck. Darüber hinaus seien Banken und Sparkassen nach der Richtlinie für Zahlungsdienste im Binnenmarkt verpflichtet, eingereichte beleghafte Überweisungsaufträge innerhalb von zwei Bankgeschäftstagen abzuwickeln.

„Unsere Kunden können Überweisungsbelege in allen MBS-Geschäftsstellen einwerfen oder dort abgeben beziehungsweise uns per Post zusenden. In Geschäftsstellen mit eingeschränkten Öffnungszeiten wie in der Humboldtstraße können Überweisungen nur innerhalb der Öffnungszeiten entgegengenommen werden, um eine zeitnahe Bearbeitung sicherzustellen“, macht der Pressesprecher deutlich.

Tägliche Leerung nicht wirtschaftlich

Zudem bestünde bei offenen Überweisungsbriefkästen ein erhöhtes Vandalismus- und Betrugsrisiko, wenn diese nicht täglich geleert werden. Eine tägliche Leerung sei aber nicht mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand möglich.

„Wir freuen uns, eine Lösung gefunden zu haben, trotz der bundesweit sinkenden Filialbesuche auch künftig persönlich vor Ort mit vollumfänglichem Schalter- und Beratungsangebot für die Bürgerinnen und Bürger präsent sein zu können, und hoffen, dass die neuen Öffnungszeiten intensiv genutzt werden“, so Heiduck abschließen.

