„MalZeit“ – ein besonderer Kunstnachmittag auf dem Circushof am Wald in Friesack

Marina Prüfer gestaltet seit mehreren Jahren Kunstprojekte mit Kindern in Rhinow erfolgreich. . Auf ihrer Anreise und Rückfahrt mit dem Auto kommt die Künstlerin aus Berlin auch durch Friesack, wo der Circushof am Wald direkt neben der B5 in Höhe der Tankstelle immer wieder ihre Aufmerksamkeit weckt. Auf dem Anwesen hat Zirkus Renz sein Quartier. Schon seit ihrer Kindheit begeistert sich Marina Prüfer für Tiere. So lag ihr Wunsch nahe und der Entschluss schnell gefasst auch den Circushof einen Besuch abzustatten.

Vorhaben jetzt in die Tat umgesetzt

Das Vorhaben hat sie natürlich schon längst in die Tat umgesetzt und ist begeistert vom Zirkus Renz. Sie hat bei ihrem Besuchen auch von den Sorgen erfahren, mit denen der Zirkus zu kämpfen hat in dieser Zeit. Corona bedingte Tourneeabsagen mit Einnahmeverlusten als Folge machen dem Zirkus zu schaffen. Futterspenden und besondere Aktionen sind hilfreich, damit Renz wirtschaftlich durch die Pandemie kommen kann. Für den Zirkus ist es ein ständiger unternehmerischer Überlebenskampf.

Mit kleinen und großen Besuchern zeichnen

Marina Prüfer kommt deshalb wieder auf den Circushof, am Sonntag, 21. November, für einen künstlerischen Nachmittag „ MalZeit fürs Tierwohl“. Von 12 bis 15 Uhr möchte sie gerne gemeinsam mit kleinen und großen Besuchern zeichnen und malen.

Dafür bringt sie Zeichenstifte, Unterlagen und Malutensilien mit nach Friesack. Sarina Renz vom Cirkushof sorgt für heiße Getränke und Gebäck. Der Verein LebenSmittel e.V. , in dem Marina Prüfer engagiertes Mitglied ist, unterstützt die Benefiz-Veranstaltung.

Einnahmen werden gespendet

„Die gesamten Einnahmen des Tages werden für das Wohl der Zirkustiere gespendet.“, sagt Marina Prüfer und freut sich schon auf den Nachmittag mit möglichst vielen Teilnehmern. Die Besucher sollten Zeit, Konzentration und Muße zum Malen mitbringen, auch eine eigene Tasse für ein Getränk, meint die Künstlerin, die beim Prozess von Erich Honecker im Gerichtssaal porträtierte, im havelländischen Kietz mit Künstlern aus Berlin und weiteren Bundesländern arbeitete, mit Rathenower Schülern ein Kunstprojekt „30 Jahre Mauerfall“ erfolgreich gestaltete und seit 5 Jahren in Rhinow Kindern hilft, die Vielfalt der Kunst zu entdecken.

Am Sonntag auf dem Circushof wird Marina Prüfer mit interessierten Besuchern unter freiem Himmel arbeiten, um so auch die Hygienebestimmungen einhalten zu können. Die Teilnahmegebühr für den Workshop fürs Tierwohl auf dem Circushof einschließlich der Bereitstellung von Zeichen- und Malutensilien und einem Heißgetränk beträgt für Erwachsene 35 Euro, Kinder 15 Euro.

