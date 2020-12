Rathenow

Der Jahreswechsel in diesem Jahr wird auch im Westhavelland anders ablaufen als gewohnt. Die Corona-Pandemie reduziert die sonst übliche Geselligkeit auf ein Minimum. Geschlossene Gaststätten, keine fröhlichen Partys, kein gemeinsames Böllern auf öffentlichen Plätzen.

Pfannkuchen müssen sein

Doch trotz dieser Einschränkungen gibt es genügend Traditionen, auf die noch Verlass ist. In den Auslagen der Bäckereien etwa türmen sich seit Mittwoch Pfannkuchen in allen Variationen. Und wenn man die Schlangen sieht, dann weiß man, dass Corona zumindest die Liebe zu den süßen Bollen nicht zu zerstören vermocht hat.

Anzeige

In der Backstube Hebold läuft die Pfannkuchen-Manufaktur auf Hochtouren. Quelle: Markus Kniebeler

Das bestätigt Bäckermeister Volker Hebold. Ab Mitternacht wird er mit seinem Team in der Backstube in der Genthiner Straße stehen, um den Pfannkuchen-Nachschub sicher zu stellen. Zwar fehlen wegen der geschlossenen Gaststätten und der abgesagten Partys die Großaufträge. Dennoch werden in der Nachtschicht rund 1500 Teigkugeln gefüllt, in Fett ausgebacken und verziert. Und obwohl es die verschiedensten Varianten gibt, steht nach Auskunft Hebolds ein Klassiker auf der Beliebtheitsskala ganz oben: Pfannkuchen mit Pflaumenmus und Zuckerguss.

Karpfen frisch aus dem Bassin

Auch einem anderen Silvesterklassiker hat Corona nicht geschadet. Dem Karpfen. Am Mittwochvormittag stellte der Hohennauener Fischer Benno Schöpp auf dem Märkischen Platz neben seinem Verkaufswagen das Bassin mit den lebenden Fischen auf. Und gleich standen Kunden Schlange. Auch am Silvestermorgen können noch Karpfen erworben werden.

Der Hohennauener Fischer Benno Schöpp verkauft traditionell Silvesterkarpfen. Quelle: Markus Kniebeler

Ein Lücke hat Corona aber doch in die traditionelle Jahreswechselplanung gerissen. Wegen des Verbots des Feuerwerks- und Böllerverkaufs bleibt der große Laden im City-Center leer. Normalerweise präsentiert Michael Henke mit seinem Team dort ein ganzes Sortiment an Raketen und Böllern. Doch das hat sich seit dem Verbot erledigt.

Kein Böllerverkauf im City-Center

Henke allerdings hatte sich bereits viel eher entschieden, in diesem Jahr auf den Verkauf zu verzichten. Schon beim ersten Lockdown im Frühjahr, als diverse Abstands- und Hygienevorschriften verfügt wurden, entschloss er sich, keine Ware zu ordern.

„Die Leute wollen sich die Sachen ansehen, wollen sich beraten lassen, wollen sich Zeit nehmen“, sagt er. „Und das wäre unter den Coronaauflagen ohnehin nicht möglich gewesen.“ Er sei froh, dass er im Frühjahr den richtigen Riecher gehabt habe. Trotzdem ärgert es ihn, dass die Politik das Verbot erst so spät ausgesprochen hat. „Das hätte man schon im Herbst tun können“, sagt er. Dann hätten Kollegen und Hersteller sich viel früher auf die Situation einstellen können.

Böllern ist nicht verboten

Dass keine Knaller verkauft werden dürfen, heißt nicht, dass nicht geböllert wird. Denn das Abbrennen von Feuerwerkskörpern ist nicht verboten. Und möglicherweise hat der eine oder andere noch Reste aus dem Vorjahr übrig. Oder sich über andere Quellen mit dem explosiven Stoff versorgt.

In Rathenow wurden übrigens keine Böllerverbotszonen eingerichtet. „Wir gehen davon aus, dass sich die Böllerei durch das Verkaufs- und das Versammlungsverbot extrem reduziert“, sagt Rathenows Wirtschaftsamtsleiter Alexander Goldmann. Die Einrichtung von Verbotszonen habe man deshalb nicht für notwendig gehalten. Anders wird die Sache in Premnitz gesehen. Dort darf entlang der B 102 und rund um den See nicht geknallt werden.

Oliver Lienig, Leiter der Rathenower Ortsfeuerwehr, hat so viele Einsatzkräfte in Bereitschaft wie bei früheren Jahreswechseln. Quelle: Markus Kniebeler

Weil trotz aller Einschränkungen niemand garantieren kann, dass es ein ruhiger Jahreswechsel wird, ist auch die Rathenower Feuerwehr in der letzten Nacht des Jahres auf alles gefasst. „Wir haben geplant wie immer“, sagt Rathenows Ortswehrführer Oliver Lienig.

25 Einsatzkräfte, aufgeteilt auf sechs Fahrzeuge, seien in Bereitschaft. Der einzige Unterschied zu den Vorjahren: Die Feuerwehrleute sitzen – wegen Corona – nicht auf der Wache zusammen, sondern halten sich zuhause bereit, bei absolutem Alkoholverbot. Sobald der Pieper Alarm schlägt, begeben sie sich zur Wache.

Auch die Polizei hat sich auf die speziellen Herausforderungen, die der Jahreswechsel mit sich bringt, eingestellt. „Wir werden darauf achten, dass die coronabedingten Regeln und Vorschriften eingehalten werden“, sagt Jana Mutschischk, Sprecherin der Polizeidirektion West. „Wir sind gut vorbereitet.“

Von Markus Kniebeler