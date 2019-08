Rathenow

Die Polizei wurde durch den geschädigten Mann informiert, dass er am Dienstag gegen 3.45 Uhr von zwei unbekannten Personen bestohlen worden sei. Er hielt sich eigenen Angaben zufolge in der Bahnhofshalle Rathenow auf und saß dort auf einer Bank.

Plötzlich seien zwei Männer in die Halle getreten, auf ihn zugekommen und verlangten Geld von dem Geschädigten. Er gab an, dass er ihnen kein Geld geben werde, woraufhin er von einem der Tatverdächtigen abgetastet wurde. Im Anschluss entwendeten die Männer die Geldbörse des Geschädigten und verließen die Halle wieder.

Täter arabisch aussehend

Die Täter konnten von dem Geschädigten wie folgt beschrieben werden: Zirka 170 Zentimeter groß, dunkle, kurze Haare, dünne Gestalt, arabisch aussehend, sprachen gebrochen Deutsch.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und fragt: Wer konnte am Dienstagmorgen gegen 3.45 Uhr im Bereich der Bahnhofshalle in Rathenow, auf dem Dunckerplatz oder in der unmittelbaren Umgebung Beobachtungen machen, die mit dem geschilderten Sachverhalt in Verbindung stehen könnten oder kann Hinweise auf die unbekannten Tatverdächtigen geben?

Inspektion ermittelt

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Havelland unter der Rufnummer 03322/27 50 zu melden oder bei jeder anderen Polizeidienststelle des Landes Brandenburg. Alternativ kann auch das Hinweisformular im Bürgerportal unter www.polbb.eu/hinweis genutzt werden.

Von Bernd Geske