Rathenow

Schwer verletzt worden ist am Sonntagvormittag ein 50-jähriger Motorradfahrer, nachdem er mit seinem Fahrzeug gestürzt war.

Der Mann war auf der Böhner Chaussee in Richtung Böhne unterwegs, als er in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Infolge dessen wurde er von dem Motorrad geschleudert. Rettungskräfte brachten den Havelländer in ein Krankenhaus.

Von MAZonline