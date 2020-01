Rathenow

Ein Zeuge meldete der Polizei eine männliche Person, die versuchte, die Tür zu einem Mehrfamilienhaus an der Steinstraße in Rathenow einzutreten. Polizeibeamte trafen den Tatverdächtigen im Nahbereich an.

Erst gefesselt

Weil er sehr aggressiv war, wurde der Tatverdächtige mit Handfesseln fixiert. Ein zwischenzeitlich angeforderter Rettungswagen lehnte die Aufnahme in eine psychiatrische Klinik ab. Der Tatverdächtige äußerte daraufhin, dass er weitere Straftaten begehen werde, wenn er nicht eingewiesen wird.

Dann doch in die Klinik

Zur Verhinderung weiterer unmittelbar bevorstehenden Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen und nach Falkensee zur Polizeiinspektion gebracht. Am nächsten Tag wurde der Beschuldigte vom Rettungsdienst in die Havellandklinik gebracht und stationär psychiatrisch aufgenommen.

Von MAZonline