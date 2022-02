Rathenow

Am 6. März wird in Rathenow ein neuer Bürgermeister gewählt. Sechs Kandidaten – fünf Männer und eine Frau – stellen sich der Wahl. Einer der Bewerber ist Marcel Böttger. Als Clown Celly ist der Rathenower vor allem den Kindern der Stadt ein Begriff. Aber der langjährige Stadtverordnete der Linken, der vor Kurzem zur „Partei“ gewechselt ist, dürfte auch älteren Bürgern der Stadt wohlbekannt sein. Böttger ist 43 Jahre und hat einen kleinen Sohn.

Warum wollen Sie Bürgermeister von Rathenow werden?

Marcel Böttger: Wir leben in Zeiten tief greifender Veränderungen, in denen der Einzelne Verantwortung übernehmen sollte. Dies war auch der Grund für mich, vor geraumer Zeit in die Politik zu gehen. Denn nur in der demokratischen Partizipation können Dinge so bewegt werden, dass es, über den Kompromiss, zu bestmöglichen Lösungen führt. Neben der Stabilität und Sicherheit müssen wir wieder Zukunft und Innovation wagen, um unser schönes Rathenow für das Kommende zu wappnen. Dabei bauen wir auf das von der älteren Generation Erbrachte auf, um gemeinsam mit der jungen Bevölkerung eine noch liebenswertere Stadt zu erschaffen. Dabei ist es mir wichtig, nicht nur qualifizierte, junge Rathenower zu halten, sondern auch eine neue Heimat für Zugezogene zu ermöglichen. Ich möchte ein Bürgermeister für alle sein.

Was befähigt Sie, eine Kernverwaltung mit über 100 Mitarbeitern zu führen?

Im Rahmen meines beruflichen Lebens hab ich gelernt, mich in klar strukturierten Hierarchien einzubinden, diese zu führen und durch sie geführt zu werden. Sei es nun als Soldat der Bundeswehr, als Jugendgruppenleiter beim THW oder im Mannschaftsdienst der Freiwilligen Feuerwehr von Rathenow. Auch hier waren soziale Kompetenz und Teamfähigkeit wichtige Schlüsselfähigkeiten. Ich werde das Rad nicht neu erfinden. Die Mitarbeiterinnen der Verwaltung leisten sehr gute Arbeit. Auf diese eingespielten Teams sowie die Amtsleiter werde ich aufbauen. Auch als Pflegekraft und in der Position des Clown Celly war es mir immer wichtig, die Gegenüber zu verstehen und ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Ich bin in der Lage, Menschen zu motivieren und zu begeistern. Meine langjährige Zeit als Mitglied der Stadtverordnetenversammlung, wo ich die tagespolitischen Themen kenne und an der Gestaltung Rathenows mitwirke, wird mir dabei behilflich sein, Diskussionen ins Rollen zu bringen, Koalitionen zu schaffen und Ziele durchzusetzen.

Wo sehen Sie die größten Herausforderungen in Rathenow für die nächsten Jahre?

Die Wiederbelebung der Innenstadt und der digitale Ausbau der Stadt sind nur einige Themen, um junge Menschen nach Rathenow zu locken und sie hier zu halten. Da werden Vereinsarbeit und Ehrenämter nicht reichen. Ziel muss es sein, die Wirtschaft in die wunderschöne Landschaft des Havellandes einzubinden, den Spagat zwischen Ökologie und Ökonomie, Wirtschaft und Sozialem, Älteren und Jüngeren sowie Fremden und Einheimischen, zu schaffen.

Welchem Thema werden Sie sich als erstes widmen, wenn Sie ins Amt gewählt werden?

Wie ich eingangs kurz beschrieben habe, wollen wir Rathenow für Einwohner und möglichst Zugezogene noch attraktiver machen. Mit schnellen, unkomplizierten Einkaufsmöglichkeiten, genügend Kitas und Schulen, einer umfassenden ärztlichen Versorgung sowie einer möglichst unbürokratischen Verwaltungsstruktur. Als Grundlage hierfür benötigen wir bezahlbaren Wohnraum (auch für Geringverdiener) und Bauland sowie eine sichere Infrastruktur, gerade für die schwächsten Verkehrsteilnehmer, die Fahrradfahrer.

Rathenow will wachsen. Was kann man tun, um Menschen zu bewegen, in die Stadt zu ziehen?

Rathenow muss sich als Stadt des erweiterten Speckgürtels von Berlin verstehen. Gemessen an den steigenden Mieten und explodierenden Grundstückspreisen im direkten Ballungsraum, könnten wir schon bald der nächste heiße Anlaufpunkt, gerade auch für junge Familien, werden. Konkret möchte ich einige Kernthemen anpacken: Etwa die Verbesserung des Bahntaktes nach Berlin. Direkt danach folgt die Förderung des Wirtschaftsstandorts Rathenow. Ich bin beeindruckt von jedem produzierenden Gewerbe, das Rathenow auch groß gemacht hat. Dennoch sollte man gerade auch für die Zukunft auf den Dienstleistungssektor setzen, um eine soziale Gemeinschaft zu leben. Dazu könnte man junge Startups so fördern, dass mit ihren Ideen und Visionen Rathenow noch lebenswerter wird. Das heißt, wir müssen Fachkräfte aus der großen Stadt umwerben und an uns binden und für ein „Vorortleben“ begeistern. Dafür ist eine Stärkung des sozialen Sektors unabdingbar. Hier sind wir als Stadt verpflichtet, unsere bestehenden Vereine, Jugendarbeit-Streetwork, Schulsozialarbeit und weitere Partnerschaften zu stärken. Zu guter Letzt ist ein zielgerichteter Ausbau des Tourismussektors unabdingbar. Angebote für alle Arten von Tourismus sollten derart ausgebaut und gestaltet werden, dass unser schönes Havelland das bleibt, was es ist – zuallererst unsere Heimat, aber vor allem auch ein großes Stück Natur, das wir unseren Besuchern gern und stolz präsentieren.

Ganz konkret wird eine bessere Bahnanbindung an Berlin gefordert: Wie wollen Sie erreichen, dass der Takt verbessert wird – nicht erst 2040?

Hier kann kein Bürgermeister allein handeln. Hier kann nur amts- und ortsübergreifend an einer Lösung gearbeitet werden. Ich bin aber davon überzeugt, dass ein hartnäckiges Angehen der aktuellen Probleme, insbesondere in Bezug auf die Finanzierung der Taktverbesserung, zu einer zeitnahen Lösung führen muss. Alternativ möchte ich aber auf eine weitere Variante hinweisen: Die Stärkung der Linie RB 13 ab Wustermark. Ich glaube, eine Trennung der Linien, sodass der RE 4 ab Wustermark erst wieder in Spandau hält, bringt Berlin aktiv näher an unsere Stadt und Region. Hier können durchaus 20 Minuten Fahrzeit eingespart werden. Diese Lösung wäre kostengünstig und schnell realisierbar.

Corona ist das beherrschende Thema: In Rathenow geht – wie im ganzen Land – ein Riss zwischen Impfbefürwortern und Impfgegnern durch die Gesellschaft; wie wollen Sie die Menschen wieder zueinander bringen?

Ich würde mir wünschen, dass Familien stark genug sind, sich nicht auseinander reißen zu lassen, ich würde mir wünschen, das Freundschaften nicht daran zerreißen, ich wünsche mir, dass jeder auf seine Gesundheit achtet, dass heißt, die alten Regeln befolgt – viel Bewegung an der frischen Luft, mehr Vitamine zur Grippezeit. Und ich wünsche mir, dass wir miteinander reden, nicht gegeneinander. Wir sind Rathenow, wir sind Havelland, wir sind offen und herzlich. Ich sehe keinen Riss, der nicht zu kitten wäre.

Bildung ist immer ein großes Thema. Sind Kitas und Schulen den Herausforderungen der Zeit gewachsen oder gibt es Verbesserungsbedarf? Wenn ja, wo?

Wir haben großartiges Fachpersonal in allen Kitas und Schulen der Stadt. Jede Kita und jede Schule hat sehr individuelle Bedürfnisse. Über diese würde ich mich als Bürgermeister nicht nur mit jeder Kita- und Schulleitung beraten wollen, sondern im Idealfall mit allen Beteiligten zusammen nach der besten Lösung suchen. Ganz vorne steht die Digitalisierung als Kernthema. Manchmal lohnt es sich, über den Tellerrand hinauszuschauen. Andere Kommunen stehen vor den gleichen oder ähnlichen Problemen. Man kann sich deren Lösungen ansehen, diese eventuell an unsere Bedürfnisse anpassen.

Werden Sie personelle und strukturelle Veränderungen in der Verwaltung vornehmen?

Die Verwaltung verändert sich doch längst. Viele ältere Beschäftigte sind in den Ruhestand gegangen oder werden es bald tun. Speziell bürokratische Prozesse sollten so unkompliziert wie möglich sein, sodass jeder diese Wege nutzen kann. Des Weiteren ist es mir wichtig, die verschiedenen Fachbereiche besser miteinander zu verzahnen, so dass interdisziplinäre Zusammenarbeit erleichtert wird. Ich bin zuversichtlich, dass ich dies mit dem sehr guten Team der Verwaltung erreichen kann. Die Dienste vor Ort sind ja bereits gut aufgestellt. Da der Bund aber bereits im Jahr 2013 das Gesetz zum E-Government beschlossen hat, um einfachere, nutzerfreundlichere und effizientere elektronische Verwaltungsdienste anbieten zu können, müssen wir uns in diesem Bereich noch ganz schön ins Zeug legen.

Was sollen die Leute, wenn Sie irgendwann aus dem Amt scheiden, über Ihre Amtszeit sagen?

Am liebsten wäre mir: „Mann, der hat nicht gequatscht, der hat gemacht. Der Ex-Clown hat Leben in die Stadt gebracht”.

Von Markus Kniebeler