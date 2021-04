Marina Grütz und andere Themen: So lief die Rathenower Stadtverordnetenversammlung

Rathenow

Das nennt man ein Mammutprogramm. Fast 30 Beschlüsse hatten die Rathenower Stadtverordneten am Mittwochabend in der Weinbergaula zu fällen. Die Palette reichte von der Live-Übertragung von SVV-Sitzungen über das Aufstellen von B-Plänen für neue Wohngebiete in der Rudolf-Breitscheid-Straße und im Pirolweg bis zur Entschädigung von Ehrenamtlern, die im Corona-Testzentrum in der Berliner Straße tätig sind. Hier die wichtigsten Entscheidungen im Überblick.

Feriendorf Grütz

In Bezug auf das im vergangenen Bauausschuss heiß debattierte Feriendorfprojekt in Grütz gibt es Neuigkeiten. Wie Bauamtsleiter Matthias Remus bekannt gab, wird der Investor aus Leipzig seine Pläne am 8. Mai in Grütz vorstellen. Dann gebe es Informationen aus erster Hand.

Wie berichtet soll nach Wunsch des Investors auf dem Gelände der ehemaligen Marina eine Ferienhausanlage mit 38 Wohnungen entstehen. Viele Grützer haben mit der Dimension der Anlage Probleme. Anwohnerin Rosalinde Michaelis, die bereits im Bauausschuss ihre Bedenken geäußert hatte, trug diese auch den Stadtverordneten noch einmal vor. Ein solches Monster passe nicht in ein kleines Dorf wie Grütz, sagte sie.

Bauamtsleiter Matthias Remus plädierte dennoch dafür, den notwendigen B-Plan aufzustellen. Nur im Zuge dieses Verfahrens könne geklärt werden, was an dieser Stelle überhaupt möglich sei. Sollte es sich nach dem Vor-Ort-Termin am 8. Mai herausstellen, dass die Pläne im Dorf keine Akzeptanz finden, werde das Verfahren im Juni wieder aufgehoben, versprach Remus. Die Stadtverordneten stimmten daraufhin dem Aufstellungsbeschluss mit großer Mehrheit zu.

Entschädigung für Helfer

Die ehrenamtlichen Helfer, die in dem Ende März eröffneten Corona-Testzentrum in der Berliner Straße tätig sind, sollen für ihren Einsatz entschädigt werden. Ihnen wird – wie in den anderen Teststellen im Landkreis üblich – eine Pauschale in Höhe von acht Euro pro Stunde gewährt. Damit soll sämtlicher Aufwand (Fahrtkosten, Verpflegung, Zeitversäumnis, Telefonkosten, Literatur- und Schulungsaufwand etc) abgegolten werden.

Ehrenamtliche Helfer im Corona-Testzentrum in der Berliner Stra0erhalten eine Aufwandsentschädigung. Quelle: Markus Kniebeler

Die Finanzierung der Aufwandsentschädigung erfolgt nach Auskunft von Bürgeramtsleiter Reinbern Erben aus den Einnahmen des Testzentrums über die vom Bundesgesundheitsministerium gewährte Fallpauschale von zwölf Euro je durchgeführtem Schnelltest.

Jahn-Campus wird umgestaltet

Die Weichen für die Umgestaltung des Jahn-Campus sind gestellt. Einstimmig verabschiedeten die Stadtverordneten die Entwurfsplanung für das ambitionierte Bauvorhaben. Für über zwei Millionen Euro werden die Außenanlagen von Gymnasium, Grundschule und Schulhort umgestaltet. Läuft alles nach Plan, wird im kommenden Jahr gebaut.

Neue Wohngebiete

Für Bauwillige, die in Rathenow nach Grundstücken suchen, wird das knappe Angebot größer. Für das Eckgrundstück in der Rudolf-Breitscheid-Straße/Semliner Straße, ein Areal im Pirolweg und eine Fläche an der Göttliner Chaussee wurde die Aufstellung entsprechender B-Pläne beschlossen.

Der Plan, diese Fläche in der Waldemarstraße zu bebauen, wurde nach Bürgerprotesten von der Verwaltung zurückgezogen und zur nochmaligen Diskussion in den Bauausschuss verwiesen. Quelle: Markus Kniebeler

Die Beschlussvorlage, einen B-Plan Plan für ein weiteres Grundstück in der Breitscheidstraße aufzustellen – die Fläche liegt gegenüber von den „Eiermann“-Kasernen – zog Bürgermeister Seeger indes zurück, nachdem Bürger massiv gegen die Pläne protestiert hatten. Er halte es vor diesem Hintergrund für angebracht, das Thema noch einmal detailliert im Bauausschuss zu diskutieren, so Seeger

SVV kann live übertragen werden

Die Corona-Pandemie hat zu neuen Formen des demokratischen Austauschs geführt. Damit sind nicht nur Maskenpflicht und Abstandsregeln gemeint, die auch am Mittwoch in der Weinbergaula galten. Sondern vor allem die Möglichkeit, aus der Distanz am Meinungsbildungsprozess teilzunehmen. Am Mittwoch etwa verfolgten die Abgeordneten Andreas Gensicke (CDU) und Jean-Luc Meier (Grüne) die Debatte vom heimischen Bildschirm. Außerdem machten die Stadtverordneten mit großer Mehrheit den Weg für künftige Live-Übertragungen der Stadtverordnetenversammlung frei.

Grünes Licht für Umbau der Waldemarstraße

Die Waldemarstraße wird im Jahr 2023 umfassend saniert. Nach dem Umbau wird der Verkehr nur noch in eine Richtung durch die etwa 300 Meter lange Straße fließen – und zwar von der Goethestraße in Richtung Fehrbelliner Straße.

Die Waldemarstraße wird nach der Sanierung im Jahr 2023 zur Einbahnstraße. Quelle: Markus Kniebeler

Für diese Variante, die auch von den Anwohnern der Waldemarstraße präferiert wird, entschieden sich die Stadtverordneten mit großer Mehrheit. Ob die Strecke, wie von Karsten Ziehm (FDP) vorgeschlagen, möglicherweise in eine Fahrradstraße umgewandelt werden kann, wird noch geprüft.

Rathenow bekommt Fahrradbeauftragten

Am Ende einer lange Sitzung wurde noch eine Sache geklärt, die für so viele Diskussionen geführt hat wie kaum eine Angelegenheit zuvor: Rathenow bekommt einen Fahrradbeauftragten. Warum über dieses überschaubare Thema ein Jahr lang ausufernd debattiert wurde – der Beschluss wurde acht Mal in Ausschüssen und der SVV behandelt – ist mittlerweile kaum noch nachvollziehbar.

Am Mittwochabend fiel die Entscheidung dann schnell und einstimmig. Rathenow bekommt einen Fahrradbeauftragten, der als sachkundiger Einwohner im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen und Verkehr mitwirken darf. Wer diese Position bekleidet, werden die Stadtverordneten in ihrer nächsten Sitzung festlegen.

Von Markus Kniebeler