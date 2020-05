Beste Havellage: Marina in Grütz wird versteigert

Grütz

Die Marina in Grütz soll den Besitzer wechseln. Einer Information des Berliner Auktionshauses Karhausen zufolge steht die Liegenschaft am 26. Juni zur Versteigerung.

Kontakt zum Auktionshaus Da eine persönliche Teilnahme von Bietern auf der Auktion am 26. Juni wegen der Corona-Krise derzeit nicht sichergestellt werden kann, empfiehlt das Auktionshaus, rechtzeitig einen schriftlichen Bietungsauftrag zu erteilen oder sich eine der begrenzt verfügbaren Leitungen als Telefonbieter zu sichern. Die Anmeldung für die Gebote ist unter www.karhausen-ag.de abrufbar. Dort findet man auch weitere Informationen zur Auktion. Ein ausführliches Exposé erhalten Interessenten beim Auktionshaus unter 030/89 04 856 oder info@karhausen-ag.de.

Claudia Mund, Eigentümerin der Marina, bestätigt auf MAZ-Nachfrage die Verkaufsabsicht. Sie habe sich schweren Herzens entschieden, die Immobilie in andere Hände zu geben.

Anzeige

Versteigert wird laut Auktionshaus das Wassergrundstück mit Marina und 33 Bootsliegeplätzen. Dazu gehören ein Apartmenthaus mit sieben eingerichteten Ferienwohnungen, ein Haupthaus mit Gastronomie und einer weiteren Ferienwohnung, ein Ferienbungalow und eine Bootshalle.

Weitere MAZ+ Artikel

Über 4000 Quadratmeter großes Grundstück

„Insgesamt verfügt das Areal über Nutzflächen von rund 1000 Quadratmetern auf einem etwa 4200 Quadratmeter großen Grundstück,“ so Matthias Knake, Vorstand und leitender Auktionator bei der Auktionshaus Karhausen AG. Das Objekt sei als Privathafen mit Gastronomie, Ferien- und Bootsvermietung über viele Jahre erfolgreich geführt worden.

Blick auf die Slipanlage und das Gebäude mit den Ferienwohnungen (re.). Quelle: privat

Claudia Mund hatte die Marina vor sechs Jahren erworben und seitdem zu einem wassertouristischen Zentrum im Westhavelland ausgebaut. „Es ist von Jahr zu Jahr besser gelaufen“, sagt die Berlinerin, die vor ihrem Engagement in Grütz einen Bootsverleih in Berlin Spandau und Königs Wusterhausen betrieben hatte. Vor allem im vergangenen Jahr seien die Buchungszahlen sehr erfreulich gewesen.

Corona macht Plan zunichte

Aus privaten Gründen wollte Claudia Mund in dieser Saison etwas kürzer treten. Doch dann kam die Corona-Krise. Von einem Tag auf den anderen sei das Geschäft zusammengebrochen, sagt sie. In den vergangenen Wochen hätten vor allem Stornierungen bearbeitet werden müssen. Und nun, nach den angekündigten Lockerungen im touristischen Bereich, ziehe das Geschäft wieder an. „Diese Saison wird ein Kraftakt“, so Mund. „Aber dazu fehlt mir momentan einfach die Energie.“

Saison wird weitergeführt

Was nicht heißt, dass sie und ihre Mitarbeiter die Arbeit nun einstellen. „Wir nehmen Buchungen entgegen und werden bis zum Ende der Saison im November den Betrieb weiterführen“, sagt sie. Wenn es zum Verkauf komme, werde sie dem künftigen Eigentümer die Geschäfte übergeben. „Ich gehe davon aus, dass es auch unter einem anderen Besitzer mit der Marina weitergehen wird“, sagt sie. Die Voraussetzungen dafür seien jedenfalls gegeben.

Vor sechs Jahren erwarb Claudia Mund die Marina Grütz. Quelle: Markus Kniebeler

Das Mindestgebot für Grundstück und Gebäude mit Inventar der Gaststätte und der Ferienwohnungen liegt laut Mattias Knake bei 599 000 Euro. Zusätzlich könnten auch die Haus- und Mietboote direkt von der Betreiberfirma erworben werden.

Als separates Los kommt laut Knake am 26. Juni auch das Restaurantschiff Sonnenschein zum Aufruf. Dieses hatte Claudia Mund im Frühjahr 2017 erworben und so vor der Verschrottung gerettet. Ihr Plan, dass Schiff, das keine Erlaubnis zur Personenbeförderung mehr hat, am Grützer Anleger fest zu verankern und als Restaurantschiff zu nutzen, scheiterte indes an den Behörden.

Bürokratische Hürden

Weil die Marina im so genannten Außenbereich liegt, hätte Mund einen B-Plan erstellen lassen müssen – was einen erheblichen zeitlichen und finanziellen Aufwand bedeutet hätte. Im Bemühen um eine weniger aufwendige Lösung wandte sich die Schiffseignerin sogar an den Petitionsausschuss des brandenburgischen Landtages. Am Ende blieben ihre Bemühungen ohne Erfolg.

Auch das MS Sonnenschein kann ersteigert werden. Quelle: Markus Kniebeler

Das Mindestgebot für das MS Sonnenschein liegt laut Auktionshaus bei 39000 Euro. „Normalerweise versteigern wir nur Grundstücke, aber dieses Schiff passt gut zum Angebot der Marina“ erklärt Auktionator Matthias Knake. Ein dauerhafter Liegeplatz in Grütz kann aus den oben genannten Gründen allerdings nicht angeboten werden.

Schwere Entscheidung

Claudia Mund sagt, dass ihr die Entscheidung, die Marina zu verkaufen, nicht leicht gefallen sei. „Da steckt viel Herzblut drin“, sagt sie. Und sie sei nach wie vor davon überzeugt, dass sich an diesem besonderen Ort Wassertourismus, Gastronomie und ländlicher Urlaub auf ideale Weise ergänzen. Ihr fehle aber momentan die Kraft, das Begonnene weiterzuführen und die Corona-Delle auszugleichen. „Ich hoffe, dass sich ein Käufer findet, der das Konzept weiter verfolgt“, sagt sie. „Das würde mich sehr freuen.“

Von Markus Kniebeler