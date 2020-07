Rathenow

Seit dem 16. März ist das Tierheim für Besucher und Tierinteressenten wegen der Coronaepidemie geschlossen. Fundtiere und Tiere aus Notfällen werden nach telefonischer Absprache aufgenommen. Derzeit werden 46 Katzen und 20 Hunde im Tierheim und in privaten Pflegestellen betreut. Da kommt eine Spende in Höhe von 1000 Euro an das Tierheim gerade recht.

Spenden an gemeinnützige Projekte

Die durch die Spaatzerin Gabriele Feiler initiierte Mund-Masken-Manufaktur, ein Netzwerk Westhavelländer Frauen, das auch durch Frauen im Osthavelland unterstützt wird, näht seit Mitte März fleißig Mund-Nase-Masken, die sie an Einrichtungen spenden oder an Bürger abgeben. Die dafür eingenommenen Spenden werden an gemeinnützige Projekte in der Region gespendet.

Zu den Näherinnen von Masken gehört auch Ira Wornath. Die Rathenowerin engagiert sich seit Mitte der 90er Jahre im Tierschutzverein Rathenow und Umgebung. „Ich habe selbst immer wieder Hunde gehabt und Hilfe für abgegebene, ungeliebte Tiere ist wichtig“, so Ira Wornath, die den Spendenscheck symbolisch an Vereinsvorsitzende Jutta Schütze übergab.

Seit Mai spendete die Mund-Masken-Manufaktur insgesamt 3440 Euro an das Kinderheim in Steckelsdorf, das Frauenhaus in Rathenow und die Tafel Rathenow.

Sehr viele Katzenbabys

„Im Tierheim betreuen wir derzeit 15 Hunde. Fünf weitere sind in privaten Pflegestellen. Aber die meisten von ihnen sind schon länger im Tierheim und sind schwer vermittelbar. Es sind ältere und/oder kranke Tiere“, bedankt sich Jutta Schütze für die große Spende.

„Im Sommer müssen wir vermehrt junge freilebende Katzen einfangen, um sie zu kastrieren. Aktuell 'regnet' es gerade Katzenbabys. Alle privaten Pflegestellen sind besetzt. Im Westhavelland betreuen Ehrenamtler 150 freilebende Katzen. Da ist jede Spende willkommen.“

Zuschuss beschlossen

Zur letzten Stadtverordnetenversammlung beschlossen die Abgeordneten einen einmaligen Zuschuss in Höhe der Hundesteuer für ein Jahr von 60 Euro für Rathenower, die einen Hund aus dem Rathenower Tierheim zu sich nehmen. Von den insgesamt 33 im Jahr 2019 vermittelten Hunden kamen sieben an Hundehalter im Stadtgebiet. Die Zahlen für die Vorjahre sehen ähnlich aus.

„Vor der Vermittlung eines Tieres weisen wir jeden Interessenten auf entstehende Folgekosten – Futter, Arztkosten, Hundesteuer – hin. Zudem vermitteln wir nicht an Jeden ein Tier und kontrollieren auch die Tierhaltung vor Ort. Und ich kenne einige Beispiele finanzschwacher Hundehalter, für die der Hund immer an erster Stelle kommt“, kommentiert Jutta Schütze. „Dieser Beschluss ist eine gute Geste. Aber angesichts der geschilderten Situation hat dieser Beschluss wenig Auswirkungen auf unsere Arbeit.“

Das Tierheim in der Bammer Landstraße 33c erreicht man unter 03385/510494 und auf tierheim-rathenow.jimdo.com.

Von Uwe Hoffmann