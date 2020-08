Rathenow

Nach mehr als zwei Wochen ist für die meisten Schüler, das Auf- und Absetzen der Mund-Nase-Masken in der Schule zur Routine geworden. Bei der Ankunft und nach den Pausen gehört der Griff zur Maske beim Betreten des Gebäude nun dazu. Die Lehrkräfte erinnern ihre Schützlinge sicherheitshalber daran.

Nach wenigen Schritten durch das Treppenhaus und den Flur, kommt der Stoff wieder runter. Denn im Klassenraum gilt keine Maskenpflicht – weder für die Lehrer, noch für die Schüler.

Jede Schule hat sich ein eigenes Konzept überlegt, um den manchmal lästigen, aber nötigen Vorgang so gut es geht in den Schulalltag zu integrieren und das Ganze für die Kinder so bequem wie möglich zu gestalten. Für die Mädchen und Jungen der Grundschule „Geschwister Scholl“ in Rathenow gehört zur Maske zum Beispiel auch ein Schlüsselband.

Unternehmen spenden Schlüsselbänder und Masken

„Die Kinder können ihre Maske ganz einfach daran befestigen und haben sie so immer parat und müssen nicht erst lange in der Tasche danach suchen“, erklärt Silke Biese. Sie ist seit 2018 als pädagogische Fachkraft an der Schule tätig und hatte die Idee, die Masken mit einem Schlüsselband zu verbinden.

„Wir mussten uns ja sehr kurzfristig etwas einfallen lassen und weil mir die Idee mit dem Schlüsselband sinnvoll erschien, habe ich Rathenower Unternehmen um Unterstützung gebeten“, so Biese. Innerhalb kürzester Zeit spendierten die Rathenower Optik GmbH Werke 300 Schlüsselbänder mit Sicherung.

Die Maschinen- und Apparatebau Produktions GmbH ( MAP) überreichte der Schule dazu kurzerhand einhundert Behelfsmasken. „Ich hatte im Unternehmen angerufen und nur zwei Stunden später konnte ich die Masken abholen“, berichtet Silke Biese.

Spaatzer Maskenmanufaktur hilft

Mit 30 selbstgenähten Stoffmasken unterstützten zudem Amkelina Kegel, Ira Wornath und ihre Mitstreiterinnen der Spaatzer Maskenmanufaktur. Diese werden nun als Leihmasken an Schüler der Scholl-Grundschule herausgegeben, die ihren Mund-Nase-Schutz vergessen haben. Nach jedem Gebrauch werden sie gewaschen und mit einem Dampf-Bügeleisen bearbeitet und so desinfiziert.

„Für Leihmasken haben wir uns entschieden, weil wir sichergehen wollten, dass wir auch allen Kindern, die ihre Maske vergessen haben, Schutz bieten können. Das hat von Anfang an sehr gut geklappt“, berichtet Schulleiterin Cornelia Topp.

Eine gute Idee, denn etwa 10 bis 15 der rund 270 Schüler hatten anfangs am Morgen ihre Maske nicht dabei und konnten auf die Leihmasken zurückgreifen.

Ein Beitrag zum Schutz anderer

Auch seitens der Eltern habe es keine Probleme gegeben. Im Gegenteil, die meisten zeigen Verständnis, holen ihre Kinder selbst nur mit Maske ab und akzeptieren es, dass sie die Schule nicht betreten können, so Topp. Da die Masken nicht ewig halten, basteln die Schüler mit der Sozialarbeiterin nun aus alten T-Shirts und Bettwäsche neue Masken.

„Der Schulstart hat nur so gut geklappt, weil die Unternehmen so kurzfristig eingesprungen sind und uns geholfen haben“, betont Cornelia Topp.

Natürlich findet keiner es schön oder freut sich darüber, dass er eine Maske tragen muss. Aber dennoch ist es wichtig und wenn wir damit einen Beitrag zum Schutz anderer und zum eigenen Schutz leisten können, sollten wir das tun“, sagt Silke Biese und fügt hinzu: „Außerdem sollte man nicht vergessen, dass die Schüler die Masken immer nur für 20 bis 40 Sekunden tragen. Das ist machbar.“

Von Christin Schmidt