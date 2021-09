Nennhausen

Betty und Erich Schlüter haben in Nennhausen gewählt. Sie wünschten sich mehr Aufklärung zu den Stimmzetteln im Fernsehen. „Sonst bringen sie doch auch alles zur Wahl im Fernsehen. Aber was es mit der Erst- und Zweitstimme auf sich hat, habe ich dort nicht gesehen oder verpasst“, so Erich Schlüter.

Von Jürgen Ohlwein