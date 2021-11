Mehr als ein Vorlesetag an der Rathenower Spektrum-Schule

Rathenow

Liv Querfurth ist musikalisch. Wer aber glaubt, der Teenager steht auf Gitarrenmusik oder vielleicht auch Klavier, der irrt. Liv Querfurth spielt Harfe.

Das hat in der vergangenen Woche sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrerinnen der Klassen 3-4 und 4-5 der Förderschule Spektrum in Rathenow begeistert. Liv Querfurth kommt von der Bürgelschule. Diese ist Partner der Spektrum-Schule und darum war es klar, dass Bürgelschüler den Vorlesetag der Spektrum-Kinder verschönern.

Beim Vorlesen allein sollte es aber nicht bleiben. Die Kinder hatten bereits an den Tagen zuvor Papierhummeln gebastelt und im Klassenraum dekorativ verteilt. Denn das Buch, das Liv dabei hatte, hieß „Die kleine Hummel Bommel“.

Das passende Thema

Das passte prächtig in das Thema, das die Förderschule durch das ganze Jahr begleitet. Denn die kleine Hummel Bommel ist anders. Sie hat kleine Flügel. Sie hat es nicht leicht zusammen mit den anderen Hummeln. Aber letztlich zeigt sie, dass auch Hummeln mit kleinen Flügeln fliegen können,

Das Anderssein ist natürlich immer ein Thema an der Förderschule. Und den Kindern wird stets gelehrt, wie man im Anderssein stark wird – viel stärker, als man denkt.

Die Kinder waren von der Mini-Harfe begeistert. Quelle: Heike Wilisch

Liv Querfurth las aus dem Buch und dazu gab es auch Musik von Maite Kelly zu hören. Die Kinder sahen eine Bildershow und sie hatten Gelegenheit, Bilder zu dem Buch auszumalen.

Höhepunkt war aber die Musik von Liv Querfurth. Eine Harfe haben die Spektrum-Kinder so noch nie gesehen. Kein Wunder, dass die Neugierde groß war.

Alfons Zitterbacke

Am liebsten hätten die Mädchen und Jungen selber in die Saiten gegriffen – doch das war bei der großen Harfe nicht möglich. In weiser Voraussicht hatte Liv Querfurth eine Mini-Harfe dabei. Die überließ sie der Klasse und den Lehrerinnen, die das Instrument noch eine Zeit lang behalten dürfen.

Liv Querfurth war nicht die einzige Schülerin aus der Bürgelschule an diesem Freitag Vormittag. Weitere Jugendliche hatten Lesestoff mitgebracht. Gekommen waren auch Jörg Zietemann. Der stellvertretende Bürgermeister las aus dem Buch „Alfons Zitterbacke“ vor.

In allen Klassen wurde gelesen. Quelle: Heike Wilisch

Für die Leiterin der Föederschule Spektrum, Antje Resch, war der Vorlesetag ein schöner Beweis dafür, wie gut die Schule mit ihren Partnern zusammenwirkt.

Das sind neben der Bürgelschule noch viele weitere. „Wir waren auch froh, dass wir das den Kindern ermöglichen konnten. Die Gefahr einer Absage wegen der Pandemie bestand durchaus.“ Antje Resch und ihr Kollegium haben in den vergangenen zwei Jahren viele schwierige Situationen meistern müssen.

Weit weg von der Normalität

Vor allem, weil ein normales Schulleben nicht möglich war. Auch in der Spektrum-Schule gibt es in Schuljahren, zu denen die Dinge normal verlaufen, Weihnachtsfeiern, Schulfeste, Projektwochen und vieles mehr. Darauf zu verzichten, falle sowohl den Kindern als auch dem Lehrerkollegium schwer. Wer das Weihnachtssingen im Jahr 2019 in der Lutherkirche erlebt hat, der kann die Gedanken von Antje Resch nachvollziehen.

Nun hoffen Schulleitung, Lehrerkollegium, Förderverein und alle Kinder, dass im kommenden Jahr der Schulgeburtstag gefeiert werden kann. Was dazu geplant wird, das soll noch nicht verraten werden. Da es ein runder Geburtstag ist, sollte man sich – wenn die Umstände es zulassen – auf ein schönes Fest freuen.

Lic Querfurth an der Harfe. Quelle: Heike Wilisch

Die Förderschule Spektrum hat gerade erst einen neuen Erweiterungsbau übernommen. Rund 600 000 Euro wurden verbaut. Dazu kommen noch einmal 20 000 Euro für die Ausstattung. Die Schule befindet sich in Trägerschaft des Kreises. Nun muss – nach den umfangreichen Bauarbeiten – das Außengelände noch hergerichtet werden.

Vielfältige Behinderungen

Die Schülerinnen und Schüler der Spektrum-Schule haben neben dem Förderbedarf „Geistige Entwicklung“ häufig zusätzliche Beeinträchtigungen – körperlich-motorisch aber auch emotional-sozial. Selbst mehrfach schwer behinderte Kinder besuchen die Schule.

Zum Vorlesetag mit Musik und Spiel sah man jedenfalls viele lachende Gesichter in den Klassen – bei Kindern und Lehrern.

Von Joachim Wilisch