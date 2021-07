Mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche in Rathenow

Rathenow

Eine Frau beobachtete in der Nacht zu Montag gegen 2 Uhr in der Bammer Landstraße Unbekannte dabei, wie sie gerade versuchen, in eine Bäckerei einzubrechen. Herbeigeeilte Polizisten konnten jedoch keine Täter mehr antreffen. Auch eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich brachte keinen Erfolg.

Es gab jedoch Suren: Die mutmaßlichen Diebe hatten die Tür zur Bäckerei aufzubrechen. Die Tür zu einem ebenfalls dort befindlichen Imbiss hatten sie geöffnet. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Am Montagmorgen meldete sich ein weiterer Geschädigter aus dem Bruno-Baum-Ring bei der Polizei und teilte mit, dass in seinen Imbiss eingebrochen wurde. Unbekannte Täter hätten die Fenster eingeschlagen und Geld aus der Kasse sowie Getränke entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 150 Euro. Die eingesetzten Polizisten sicherten vor Ort Spuren.

Von MAZonline