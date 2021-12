Rathenow

Weihnachten ist bekanntlich das Fest der Liebe. Dazu gehören für die meisten gemütliche Stunden mit der Familie und gutes Essen. Einige versüßen sich die Festtage auch mit Hausmusik oder sie besuchen zusammen einen Gottesdienst.

Warum nicht zum Fest auch mal ein wenig Theaterluft schnuppern. Im Rathenower Kulturzentrum gehört seit Jahren zum Weihnachtsfest die Aufführung eines besonderen Stücks am zweiten Feiertag. Zahlreiche Familien haben das in der Vergangenheit genutzt.

Auch in diesem Jahr lohnt sich am 26. Dezember ein Besuch im Kulturzentrum. Dort führt das Theater der Altmark aus Stendal um 17 Uhr das Stück „Hochzeitstag im Paradies“ – eine Operette in sechs Bildern – auf. Dazu spielt die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck.

In der Operette geht es um den schönsten Tag im Leben von Dr. Ulrich Hansen und seiner Verlobten Regine. Dieser droht eine echte Katastrophe zu werden.

Der Bräutigam verspätet sich, stattdessen taucht seine Verflossene, die temperamentvolle Tänzerin Dona Dolores, genannt Dodo, auf, um die Hochzeit platzen zu lassen. Auch die anschließende Hochzeitsnacht verläuft nicht weniger turbulent, denn Ulrich wird kurzerhand von seiner Braut ausquartiert und muss die Hochzeitsnacht alleine verbringen.

Es geht also hoch und vor allem heiter her auf der Theaterbühne. Dazu spielt die Kammerphilharmonie Evergreens wie „Ein Glück, dass man sich so verlieben kann“ oder „Es kommt auf die Sekunde an“.

Sollte es zuvor Zwist unterm Weihnachtsbaum gegeben haben, dürfte der nach diesem heiteren Stück sicher vergessen sein.

Nach aktuellem Stand findet die Veranstaltung unter Einhaltung der 2-G-Regel statt. Karten gibt es auf www.kulturzentrum-rathenow.de oder Telefon: 03385/51 90 51.

Von Christin Schmidt