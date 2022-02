Rathenow

Heike Weidner ist Rathenowerin und Floristin aus Leidenschaft. Sie ist verheiratet und hat drei Kinder. Schon als Kind ist die heute 56-Jährige mit den Pflanzen in der Natur in Berührung gekommen. Im Garten der Eltern hat sie Blumen gepflückt und zu Sträußen zusammengestellt. Die landeten dann in der Blumenvase ihrer Mutter. „Ich war schon immer gern draußen in der Natur.“

Dass Floristik einmal ihr Beruf werden sollte, ahnte sie damals nicht: „Ich lernte den Beruf der Zootechnikerin und Mechanisatorin. Da war ich draußen in der Natur.“ Die Arbeit lag Heike Weidner. 1995 machte sie dennoch eine Umschulung beim IKW zur staatlich geprüften Floristin. „Daraus ist eine richtige Leidenschaft geworden“, so Heike Weidner.

Floristikgeschäft 2017 übernommen

Seit 2014 arbeitet Heike Weidner im Blumengeschäft „Havelblume“ in der Goethestraße 4 direkt am Märkischen Platz. 2017 hat sie den Blumenladen übernommen. Das kleine Geschäft ist übersichtlich und zeigt gleich beim Betreten die Kreativität der Floristin. Viele wunderschöne Blumenkreationen findet man dort.

Blumengeschäft Havelblume in Rathenow. Quelle: Jürgen Ohlwein

„Ich betreibe hier bei meinen Arbeiten auch Upcycling. Ich besuche Trödelhändler, um nach kreativem Material zu suchen.“.

In der „Havelblume“ hat der Frühling bereits Einzug gehalten. Im Blumenladen stehen die ersten Frühblüher, etwa Tulpen, im Regal. Am Montag ist Valentinstag. Ein Tag für Verliebte. „Am Valentinstag werden zwar schon einige Blumensträuße gekauft, aber mehr Blumen verkaufe ich am Muttertag“, erzählt Heike Weidner.

Nun wartet die Floristin erst einmal das Geschäft am Valentinstag ab und hofft auf viele verliebte Kunden, die ihren Partner mit einem Blumenstrauß überraschen wollen.

Eins ist für die Rathenowerin ganz klar: „Kunstblumen kommen mir nicht in den Laden“, so Heike Weidner.

Von Jürgen Ohlwein