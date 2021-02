Wasim Frran kämpft in Rathenow für sich und seine beiden Töchter um eine neue Wohnung. Grund sind Wohnmängel und eskalierender Nachbarschaftsstreit an seiner bisherigen Wohnadresse.

In diesem Haus in Rathenow wohnt Wasim Frran und möchte so schnell es geht ausziehen. Quelle: Uwe Hoffmann