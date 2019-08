Rathenow

Das Unternehmen Askania Mikroskoptechnik Rathenow ist genau genommen „erst“ 23 Jahre alt. Weil es aber die einzige Firma in der Stadt der Optik ist, die das beträchtliche Know-how des wissenschaftlichen Gerätebaus der Rathenower Optischen Werke (ROW) bewahrt, weiter entwickelt und anwendet, darf man sie als Traditionsbetrieb bezeichnen.

Ohne dass ein Zwang zum Generationswechsel besteht, hat Mikroskoptechnik vor wenigen Monaten begonnen, seine Belegschaft erheblich zu verjüngen. Zum ersten Mal seit seiner Gründung nach der Wende hat der Betrieb zum 1. Oktober vergangenen Jahres einen Auszubildenden eingestellt. Martin Burrasch aus Rathenow lernt Fachinformatiker mit der Spezialisierung Anwendungsentwicklung.

Die beiden Ausbilder Kai Skrabe (Wirtschaftsinformatik, links) und Heiko Petzold (Industriemechaniker). Quelle: Bernd Geske

Zum 1. August dieses Jahres haben hier nun zwei junge Frauen eine Ausbildung zur Industriemechanikerin mit der Spezialisierung Feingerätebau aufgenommen. Das sind Lara Eisermann aus Premnitz und Jeannine Burghardt aus Rathenow. Nicht zuletzt ist am 1. Juli noch eine junge Frau für Marketing und Vertrieb eingestellt worden.

Da die gesamte Belegschaft einschließlich Geschäftsführer Tilo Happich jetzt zwölf Arbeitskräfte umfasst, ist also ein Drittel von ihnen neu im Betrieb. Der Chef hat über das künftige Tätigkeitsprofil schon klare Vorstellungen.

Geschäftsführer Tilo Happich. Quelle: Bernd Geske

Der junge Fachinformatiker soll in zwei Jahren so weit sein, dass er für Askania eigene, modular aufgebaute Messsoftware entwickeln kann. Die Herstellung von Messsystemen mit digitaler Auswertung, die auf Mikroskopen basieren, nimmt dort einen großen Umfang ein. Bislang kauft die Firma die Software immer nicht eben maßgeschneidert dazu. Tilo Happich will aber in naher Zukunft selbst entwickelte, ebenso einfache, schnelle und individuelle Software anbieten können.

Die beiden Industriemechanikerinnen sollen natürlich die Montage bereichern. Feinmechanischer Gerätebau lautet das Stichwort. Um alle gewünschten Spezifikationen selbst produzieren zu können, hat das Unternehmen einen umfangreichen Maschinenpark. Alles, was da steht, sollen sie bedienen können. Kleinste Bauteile müssen sie zielsicher einsetzen. Leiterplatten bestücken. Objektive und Okulare mit ruhiger Hand zusammenbauen.

Mehr Zeit für Entwicklung

Schon jetzt arbeiten die drei Auszubildenden in der Firma mit. Dabei schaffen die beiden Mechanikerinnen in der Montage natürlich bereits für die altgedienten Kolleginnen und Kollegen erste freie Kapazitäten. „Die etablierten Mitarbeiter der Montage sollen nun mehr Zeit für die Verbesserung unserer Produkte und die Entwicklung von neuen Erzeugnissen verwenden“, teilt Tilo Happich mit.

Warum die beiden jungen Frauen ausgerechnet im Bau von Mikroskopen, wo es tagtäglich auf höchste Präzision ankommt, ihre berufliche Zukunft sehen, das erklären sie so: Jeannine Burghardt berichtet, sie habe schon als Kind gern Dinge wie Telefone, Radios und Fernseher auseinander gebaut. Lara Eisermann teilt mit, als Mädchen habe sie sehr früh mit kleinsten Spielsachen (wie Puppentässchen) gespielt. Stundenlang habe sie mit Bausteinen etwas aufgebaut. Kleinteilige Arbeit mit den eigenen Händen erledigen, erklären die beiden, sei genau ihr Ding.

Nirgendwo in Deutschland

Dass jemand von seinem etablierten Personal in Rente geht, sei auf Jahre hinaus kein Thema, teilt Tilo Happich mit. Es gehe ihm ja gerade auch darum, dass die Auszubildenden noch reichlich Zeit haben, all die vielen wichtigen Handgriffe bei den Erfahrenen mitzuerleben. „Das Spezielle, das wir machen“, sagt er, „das kann man nirgendwo sonst in Deutschland lernen.“

Von Bernd Geske