Bahnitz

Dorothea Meltl ist Landwirtin und Geschäftsführerin des Milchgutes Bahnitz. Das Unternehmen hat 1400 Kühe und bewirtschaftet 2500 Hektar Acker- und Grünfläche. 2019 entschloss man sich, etwas für die Biodiversität zu tun. Dazu wurden zwei Insektenwälle, sogenannte Beetle Banks, auf den Ackerflächen errichtet.

Das sind Beetle Banks

„Es sind 40 bis 70 Zentimeter hohe Erdaufschüttungen. Sie vereinen die Vorzüge von Altgrasstreifen und Bienenweide“, sagt Jan Tanneberger, Herdenmanager auf dem Milchgut Bahnitz. Die zwei Insektenwälle in Bahnitz sind auf je 900 Metern Länge und vier Metern Breite angelegt. Flankiert sind die Wälle beidseitig von vier Meter breiten Blühstreifen. Auf dem Wall wird Knäuelgras angesät. „Die Wälle wurden mit einem Fünf-Schar-Pflug aufgepflügt und befinden sich in etwa 100 Meter Abstand innerhalb eines Futtermaisschlages. Hier werden sie jetzt fünf Jahre in Ruhe gelassen. So entsteht ein besonderes Mikroklima für eine große Artenvielfalt“, erläutert Jan Tanneberger.

Eine Beetle Bank ist 900 Meter lang. Quelle: Jürgen Ohlwein

„Heute wollen wir unser Projekt der Beetle Banks auch für die breite Öffentlichkeit erklärbar machen“, sagt Dorothea Meltl. „Deshalb haben wir eine Informationstafel vor dem Acker zu den Insektenwällen aufgestellt.“ So können sich Spaziergänger oder Radfahrer, die dort vorbeikommen, informieren. Viele Radtouristen und Spaziergänger fragten immer wieder, was es mit den Insektenwällen auf sich habe.

Die Kosten tragen die Landwirte

„Mir liegt das Projekt sehr am Herzen. Ich habe Kinder und Enkelkinder, für die ich so etwas mache“, beschreibt Dorothea Meltle ihre Beweggründe, sich für die Beetle Banks zu engagieren. Viele Leute würden sagen, dass das ja gefördert werde. „Das stimmt nicht. Für das Projekt der Beetle Banks gibt es im Gegensatz zu den Blühstreifenprojekten keine staatliche Förderung. Die Kosten liegen ganz bei uns. Aber wir machen es einfach“, so Dorothea Meltl.

Diese Einstellung fand auch der Ortsvorsteher von Bahnitz, Dieter Dombrowski, sehr positiv. Er war viele Jahre Landtagsabgeordneter und kennt die Hürden der Bürokratie, die manche gute Idee nicht gedeihen lassen. Ihn haben die Beetle Banks überzeugt. Deshalb hat er auch gleich einen Besichtigungstermin mit Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Die Grünen) auf dem Milchgut in Bahnitz angestrebt.

Diskussion zu ökologischen Vorrangflächen

Ebenfalls anwesend zur Einweihung der Informationstafel war Antonia Bing, stellvertretende Geschäftsführerin des Vereins Familienbetriebe Land und Forst, der das Milchgut Bahnitz und ein zweites Pilotprojekt der Beetle Banks in der Uckermark unterstützt. „Der Verband der Familienbetriebe Land und Forst in Brandenburg will mit den beiden Pilotprojekten aus praktischer Erfahrung eine Diskussion anstoßen, die der Agrarpolitik mit der starren Vorgabe an ökologischen Vorrangflächen neue Perspektiven bietet“, so Antonia Bing.

Gemeinsames Einweihungsfoto mit Ortsvorsteher Dieter Dombrowski. Quelle: Jürgen Ohlwein

Auch Dorothea Meltl sieht durch das Auseinanderdriften von Bewirtschaftung und Stilllegung einen für die Biodiversität wirkungslosen Flächenverbrauch. „Ich möchte nicht vorgeschrieben bekommen, was gut für uns und die Landwirtschaft ist und was nicht. Lieber mache ich es selbst mit dem Ziel, mehr Nachhaltigkeit zu erreichen.“

Beetle Banks erhöhen die Artenvielfalt

„Bei den Beetle Banks sehen wir jetzt nach zwei Jahren, dass sich die Artenvielfalt auf den Flächen sehr erhöht hat. Auch andere Tiere wie Rehe, Hasen, oder Fasane haben auf unseren Flächen mit den Beetle Banks deutlich zugenommen. Für Vogelarten wie Feldlerche, Rebhuhn und Kiebitz bieten die Insektenwälle ein reichhaltiges Nahrungsangebot und Schutz bei der Aufzucht ihrer Nachkommen“, erklärt Dorothea Meltl.

Die Beetle Banks haben ihren Ursprung in Großbritannien. Dort gab es schon 1980 erste Feldversuche dazu. Die Ergebnisse dort zeigten, dass Beetle Banks Lebensräume für bis zu 1000 Insekten und Spinnen pro Quadratmeter bieten können. In Brandenburg setzt sich der Verein Familienbetriebe Land und Forst gemeinsam mit dem Leibniz-Zen-trum für Agrarlandschaftsforschung (Zalf) mit Sitz in Müncheberg für die wissenschaftliche Begleitung des Projektes Bettle Banks ein.

Die Infotafel soll über die Beetle Banks aufklären. Quelle: Jürgen Ohlwein

Wissenschaftliche Untersuchungen kosten Geld

„Durch das Zalf sind im vergangenen Jahr erste Untersuchungen durchgeführt worden. Dabei wurde festgestellt, dass sich die Anzahl der Laufkäfer um ein Vielfaches erhöht hat. Die Untersuchungen sind sehr teuer. Es wäre wichtig, dass wir die Beetle Banks in den Agrarförderantrag einfügen können. Leider ist das noch nicht möglich“, erklärt Dorothea Meltl.

„Es ist völlig kontraproduktiv, uns Landwirten und Familienunternehmen alles bis aufs Kleinste vorschreiben zu wollen“, kritisiert Dorothea Meltl die aktuelle Praxis der Förderung. Damit blockiert man völlig die Kreativität und künftige Entwicklungen. Mir sind Beetle Banks eine Herzensangelegenheit, die ich auch weiterverfolge“.

Von Jürgen Ohlwein