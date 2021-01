Millioneninvestition: Fielmann plant Erweiterung des Rathenower Standorts 

Rathenow

Als im vergangenen Sommer Archäologen auf einem Grundstück im Rathenower Gewerbegebiet Heidefeld aktiv waren, da wussten die wenigsten, dass diese Untersuchungen in Zusammenhang mit einer spektakulären Investition standen. Mittlerweile ist das Geheimnis gelüftet. Die Rathenower Optik GmbH plant auf dem rund 8000 Quadratmeter großen Grundstück eine umfangreiche Erweiterung ihrer Kapazitäten.

Neubau mit zwei Geschossen

Nach Auskunft von Harry Bräuer, Geschäftsführer der Rathenower Optik GmbH, soll auf dem Areal, das an der Straße „An den Flugzeughallen“ genau gegenüber dem Produktions- und Logistikzentrum der Fielmann AG liegt, ein zweigeschossiges Gebäude mit einer Gesamtnutzfläche von 9000 Quadratmetern errichtet werden.

Zum einen sollen in dem Neubau Brillenfassungen produziert werden. Derzeit werden die Fassungen in einem Werk auf der Magazininsel gefertigt. „Wir wollen den gesamten Prozess der Brillenherstellung an einem Ort konzentrieren“, so Bräuer. Die Frage, was mit dem Werk am Mühlendamm geschieht, werde man zu gegebener Zeit beantworten.

Lehrwerkstatt für Auszubildende

Außerdem wird in dem neuen Gebäude ein Kompetenzzentrum der Augenoptik mit einer Lehrwerkstatt für Auszubildende der Fielmann-Gruppe eingerichtet. Hier sollen künftig die angehenden Augenoptiker aus dem Großraum Berlin-Brandenburg in Blockseminaren mit den Grundlagen der Brillenproduktion vertraut gemacht werden.

Diese Grundlagenausbildung sei fester Bestandteil der Fielmann-Ausbildung, so Bräuer. Denn nicht nur müsse ein Augenoptiker wissen, wie das Produkt, das er bewirbt und verkauft, hergestellt wird. Sondern an jede Fielmann-Niederlassung angegliedert sei eine Werkstatt, in der Fassungen repariert, Gläser geschliffen und andere handwerkliche Tätigkeiten verrichtet werden.

Kurze Wege für angehende Augenoptiker

Dass die Nähe der künftigen Lehrwerkstatt zum Produktions- und Logistikzentrum von Vorteil ist, liegt auf der Hand. Denn so können die Azubis ohne Umweg erfahren, wie das, was sie gelernt haben, sich im industriellen Herstellungsprozess niederschlägt. „Dadurch wird die Qualität unserer Ausbildung deutlich aufgewertet“, sagt Harry Bräuer.

Im vergangenen Sommer untersuchten Archäologen die Fläche, auf der der Neubau errichtet werden soll. Quelle: Markus Kniebeler

Das Grundstück, auf dem die Halle errichtet wird, hat die Rathenower Optik GmbH von der Stadt Rathenow erworben. Derzeit laufen nach Auskunft des Geschäftsführers die Planungen. Wenn alles glatt gehe, werde vielleicht noch in diesem Jahr mit dem Bau begonnen, sagt er. Allerdings sei es in Zeiten der Corona-Pandemie schwierig, belastbare Termine zu benennen.

Für den Bau des Kompetenzzentrums sind ein bis zwei Jahre veranschlagt. Eine konkrete Investitionssumme will Harry Bräuer noch nicht nennen. Dass sie im zweistelligen Millionenbereich liegen wird, verrät er dann doch.

Bekenntnis zum Standort Rathenow

„Der Ausbau des Produktions- und Logistikzentrums ist ein klares Bekenntnis der Fielmann AG zum Produktionsstandort Rathenow“, sagt Bräuer. In den vergangenen 20 Jahren habe das Unternehmen in Rathenow rund 70 Millionen Euro investiert und mehr als 1000 Arbeitsplätze geschaffen.

Das im Jahr 2001 in Betrieb genommene Produktions- und Logistikzentrum im Gewerbegebiet Heidefeld ist nach Angaben der Fielmann AG das modernste Werk der augenoptischen Branche in Europa.

Optikerinnen kontrollieren in der Rathenower Optik GmbH die Qualität der Brillen vor dem Versand. Das Foto entstand vor der Corona-Pandemie. Quelle: dpa-Zentralbild

Auf einer Nutzfläche von 23.000 Quadratmetern wird nach Konzernangaben die gesamte Logistik der Fielmann-Gruppe im Bereich Fassungen, Sonnenbrillen und Handelsware abgewickelt. Außerdem werden hier mineralische und organische Brillengläsern hergestellt und veredelt. Und schließlich gibt es eine Abteilung, in der kundenbezogene Brillen gefertigt werden.

Übrigens wird der Neubau sich, was Form und Gestalt angeht, an den vorhandenen Gebäuden auf der gegenüberliegenden Straßenseite orientieren. So wird die enge Verzahnung von Ausbildung und Produktion augenscheinlich.

Von Markus Kniebeler