Rathenow

Kann Licht Tieren schaden? Um darüber zu informieren, hat das Naturparkzentrum Westhavelland in Milow am Sonnabend zu einem kostenlosen Besuch in seine Ausstellungsräume eingeladen. Einige Besucher nutzten das frühlingshafte Wetter dazu. Der Besuch indes lohnt sich immer, wenn man etwas über Umweltthemen erfahren möchte.

Auch die elfjährige Franziska und die achtjährige Felicitas begaben sich auf Entdeckungsreise durch die Ausstellungsräume des Naturparkzentrums. Beide kommen aus Leipzig und besuchten mit ihren Eltern die Ausstellung.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir haben hier ein Wochenendhaus und sind öfter hier in der Region, aber im Naturparkzentrum waren wir noch nicht. Das ist toll hier. Man kann sich hier alles genau anschauen und anfassen. Besonders die Sachen unter dem Mikroskop haben mir gefallen und Spaß gemacht“, berichtet Franziska.

Franziska und Felicitas beim experimentieren in der Forscherecke des NPZ. Quelle: Jürgen Ohlwein

„Ich fand den Sternenhimmel im Zelt ganz toll. Auch die Tierattrappen sehen sehr echt aus. In der freien Natur kommt man an die Tiere ja so dicht nicht dran“, erklärt Felicitas. „Wir kommen bestimmt bald mal wieder hierher“, so Franziska und schaut zur nickenden Mutter.

Das Highlight des Ausstellungsbesuchs war ein Vortrag am Nachmittag. Nabu-Mitarbeiterin Sophia Dehn erzählte den Gästen über ihre Projektarbeit zum Thema „Artenschutz durch umweltverträgliche Beleuchtung“. Die Hohennauenerin hat Landschaftsnutzung und Naturschutz studiert.

Spannend lauschten die Besucher den Ausführungen von Sophia Dehn. Quelle: Jürgen Ohlwein

Straßenbeleuchtung zieht dämmerungs- und nachtaktive Fluginsekten an. Laternen funktionieren dabei quasi wie ein Staubsauger. Im Projekt „Artenschutz durch umweltverträgliche Beleuchtung“ untersucht die Nabu-Mitarbeiterin, welche und wie viele Insekten von künstlicher Straßenbeleuchtung angezogen werden und dadurch sterben.

„Ich arbeite mit Kollegen an vier weiteren Standorten an diesem Projekt. Unser Ziel ist es, uns mit den gewonnenen Erkenntnissen für den Schutz der heimischen Insektenwelt einzusetzen und den negativen Folgen der zunehmenden Lichtverschmutzung aktiv entgegenzuwirken“, so Sophia Dehn.

Tote Motte liegt unterm Mikroskop Quelle: Jürgen Ohlwein

Dazu wurde ein Versuchsfeld mit normalen Straßenlampen in Gülpe eingerichtet. Hier hat Sophia Dehn zwei Jahre lang ein Insektenmonitoring durchgeführt. Jetzt werden dort in den nächsten zwei Jahren Straßenlampen mit umweltfreundlichen Leuchtmitteln, die außerdem das Licht auf die Erde reflektieren, getestet. Anschließend werden die Ergebnisse gegenübergestellt.

Einige der Insekten, die Sophia Dehn in Fallen gefangen hat, um sie zu bestimmen, hat die Naturschützerin mitgebracht, um sie den Gästen zu zeigen. Eine Besucherin ist entzückt beim Anblick eines besonders großen Krabbeltieres. „Oh, das ist ja ein Maikäfer. Den habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen.“

Ganz genau wollte es dann die siebenjährige Isa aus Premnitz wissen. Sie schaute sich nach dem Vortrag die Insekten unter dem Mikroskop an. „Das ist toll. Hier kann man alles an den Insekten genau erkennen“, so Isa.

Sophia Dehn mit Isa am Mikroskop. Quelle: Jürgen Ohlwein

Spannend fand den Vortrag auch Isas Mutter. Stefanie Ulrich hat ein ganz besonderes Verhältnis zur Natur und zum Naturschutz. „Ich habe 2001 mein Freiwilliges Ökologisches Jahr beim Nabu gemacht. Deshalb hat mich der Vortrag auch sehr interessiert. Sophia hat das alles sehr gut und ausführlich erklärt“, so die 41-Jährige.

Mit dem Vortrag möchte Sophia Dehn für das Thema künstliche Beleuchtung bei Nacht sensibleren. Dazu gehört auch, nicht benötigtes Licht einfach mal auszuschalten. „Vielleicht machen Sie heute Abend mal kein künstliches Licht an. Sie können ja ein Buch bei Kerzenschein lesen. Das kann auch sehr romantisch sein.“

Noch ist das Naturparkzentrum Westhavelland in der Stremmestraße 10 in Milow nur donnerstags bis sonntags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Von April bis Oktober ist es dann wieder täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Mittwochs ist das Naturparkzentrum geschlossen. Der Eintritt kostet für Erwachsene 3 Euro. Schüler und Studenten zahlen 1 Euro. Für Kinder bis sechs Jahre ist der Eintritt frei.

Von Jürgen Ohlwein