Rathenow

Eine routinemäßige Polizeikontrolle endete im Mai 2019 mit einer wilden Verfolgungsjagd durch die Rathenower Innenstadt. Der 22-Jährige Noureddin A. flüchtete mit einem PKW vor der Polizei und war dazu ohne Fahrerlaubnis unterwegs.

Am Mittwoch musste er sich nun vor dem Rathenower Amtsgericht verantworten und wurde zu einer Geldstrafe in Höhe von 900 Euro verurteilt. Zudem darf der junge Raser erst in einem Jahr wieder eine Fahrerlaubnis beantragen.

Das Urteil sprach Richter Axel Teckemeyer allerdings in Abwesenheit des Angeklagten, denn der erschien am Mittwoch gar nicht erst vor Gericht. Richter, Staatsanwalt und die geladenen Zeugen warteten vergeblich auf Noureddin A., auch dessen Verteidiger kam nicht zur Verhandlung. Eine Absage lag dem Gericht nicht vor. Nach 20-minütiger Wartezeit beschloss Axel Teckemeyer, ohne Noureddin A. ein Urteil zu sprechen.

Mit 140 km/h durch die Innenstadt

Dazu ließ er sich von einem der beiden geladenen Polizisten noch einmal kurz erzählen, was sich an jenem Abend im Mai vergangenen Jahres abspielte. Wie der Beamte erklärte, hatte die Polizei den Angeklagten einer üblichen Polizeikontrolle unterziehen wollen. Daraufhin flüchtete Noureddin A. und die Beamten nahmen die Verfolgung auf.

„Er ist zum Teil mit 140 km/h durch die Innenstadt gerast und ignorierte Überholverbote. Es gab zwei, drei Situationen, die sehr brenzlich waren. Er hat mehrfach andere Verkehrsteilnehmer konkret gefährdet“, so der Polizist. Zudem sei Noureddin A. nicht allein unterwegs gewesen. Im Auto befanden sich zwei bis drei weitere Personen.

Etwa zehn Minuten dauerte die Verfolgungsjagd. Erst als der Angeklagte in den Birkenweg einfuhr und dort an einer Gartensparte stoppte, konnte die Polizei ihn stellen. Dabei stellten sie fest, dass der Flüchtige gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen das Urteil kann Noureddin A. nun Rechtsmittel einlegen.

Von Christin Schmidt